В мае 2017 года руководителем Яндекс.Маркета станет Максим Гришаков, сообщил RNS, сейчас он руководит коммерческим блоком агрегатора, параллельно с работой на материнскую компанию. Сменщика для Гришакова, нового коммерческого директора у поисковика пока нет — временно его обязанности лягут на директора по международным продажам «Яндекса» Бернара Люке. Гришаков работал на «Яндекс» с лета 2015 года, ранее занимал пост директора сети супермаркетов Spar, в разные года руководил издательством «Просвещение», а так же российскими подразделениям Wrigley и Kimberly-Clark. Формально Яндекс.Маркет — это отдельная от большого «Яндекса» компания, в структуре выручки разных проектов «Яндекса» доля Яндекса.Маркета — 6% по состоянию на осень 2016 года. В тот момент представитель владельцев не исключал отдельного IPO «Маркета», а весной того же года поисковик на сайте Комиссии США по ценным бумагам предупредил собственников, что до 20% в капитале агрегатора может быть передано лучшим сотрудникам, в качестве мотивирующего вознаграждения.

Предыдущий руководитель «Маркета» Павел Алёшин в конце прошлого года стал «независимым директором» в совете директоров «220 Вольт» (без участия в капитале магазина).