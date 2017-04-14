Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман готов отказаться от судебного разбирательства с «Ведомостями» в случае, если редакция напишет «всеобъемлющее опровержение» ранее опубликованного материала, передала слова предпринимателя пресс-служба Альфа-Банка.

В случае если редакция добровольно признает свою неправоту в полном объеме и будет готова написать всеобъемлющее опровержение всех недостоверных фактов, я буду рад прекратить судебное разбирательство, — заявил Фридман

В четверг Фридман подал в Останкинский суд Москвы иск к газете «Ведомости» из-за статьи «Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии». Заметка была посвящена расследованию испанских властей по поводу деятельности одного из партнеров «Вымпелкома» компании Zed+. Помимо иска о защите чести, достоинства и деловой репутации Михаил Фридман потребовал возбудить уголовное дело о клевете в отношении журналиста «Ведомостей» Ивана Васильева.

Ранее шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков сообщил, что при подготовке статьи о Михаиле Фридмане авторы публикации действительно не обратились к «Альфа Банку» за комментарием.