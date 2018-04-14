7 причин, по которым Viber/ICQ/WhatsApp/FB не могут полностью заменить Telegram


Развитие событий: 7 критических замечаний к анализу различий между Viber/ICQ/WhatsApp/FB и Telegram Юрия Синодова (15 апреля)

13 апреля Таганский районный суд Москвы решил ограничить доступ к мессенджеру Telegram для интернет-пользователей из России. В понедельник 16 апреля Роскомнадзор разошлёт пару URL для блокировки операторам связи и интернет-провайдерам, предупредил источник «Интерфакса». Основатель Roem.ru Юрий Синодов рассказал, чем Telegram отличается от остальных мессенджеров, оставшихся легальными в России — это вовсе не пресловутые «ключи для ФСБ», из twitter-манифестов поклонников или владельца мессенджера.

Дуров на коне, мессенджеры Viber, ICQ, WhatsApp, Telegram сравнение

1. Ни один из конкурентов Telegram не исполнен в концепции «быстро и чисто». Во всех альтернативах дичайшее количество свистелок и перделок не имеющих отношение к коммуникации между людьми. В Telegram к таким лишним фичам можно отнести только каналы, на которые можно просто не подписываться при желании.

2. Все альтернативные мессенджеры отвратительно работают в условиях плохой связи, EDGE или прерывистый 3G делают переписку через мессенджеры крайне затруднительной. Telegram работает везде (ИГИЛ его любит за это, а не потому что Telegram такой клёвый — со связью на их территориях так себе).

3. Хотя носителем контакт-листа сейчас стал не мессенджер, а смартфон, но чаты и каналы не переносятся легко и просто с платформы на платформу.

Альтернативные мессенджеры вместо того чтоб покупать рекламу в печатной прессе и обещаний медийной поддержки, могли бы создать функцию вида: «Вот вам уникальная ссылка, дорогие читатели моего ТГ-канала, по ней вы подпишетесь на точно такой же канал в другом мессенджере на всякий случай». Кросс-посты тоже легко можно было бы сделать.

Но почему-то не сделали.

4. KPI сотрудников альтернативных мессенджеров и, как следствие, поведение их чат-клиентов, не вызывают ничего кроме раздражения.

Из-за требования демонстрации высоких DAU и MAU они шлют уведомления о событиях, которые пользователю, откровенно говоря, не нужны и отвлекают от работы. Фактически, рабочие качества продукта для суперлояльных пользователей ухудшаются ради искуственного роста показателей со стороны случайных пользователей. Telegram удобен в качестве рабочего мессенджера, а остальные — нет.

5. Облачное хранилище и мультиклиентность хорошо реализованы только в Telegram. Настолько же, насколько это чудовищно с точки зрения безопасности (иметь где-то неконтролируемый архив всей своей переписки с доступом по SMS), настолько же это удобно.

Тут состоялся типичный обмен безопасности на удобство, люди выбрали удобство.

Пароль на подключение нового устройства не шифрует архив на сервере Telegram таким образом, чтобы даже сам Telegram не смог его восстановить. Всё что пишется в Telegram в несекретных чатах — теоретически доступно не только корреспондентам, но и самому Telegram.

6. Под альтернативные мессенджеры практически невозможно написать кастомизированный клиент, что, на самом деле, весьма сильно может помочь бизнесу и повысить эффективность его сотрудников (пример).

7. Telegram портирован на всё что шевелится, есть клиенты с CLI и API для ботов, что позволяет реализовывать сценарии взаимодействия бизнеса и пользователя в автоматическом режиме. У остальных мессенджеров эти возможности намного беднее.

В целом, Telegram очень заметное явление на рынке мессенджеров в мировом масштабе именно из-за ориентации на удобство «тяжёлого» пользователя мессенджеров.

Остальные ориентируются на рост показателей относительно малоактивных пользователей.

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    getsneg@gmail.com ИТ

    развернувшийся диспут между ит-журналистикой (Синодов) и искусственным фсб-интеллектом (Шинкарев) — настолько же увлекателен (неопределенность алгоритма), насколько же и лишен смысла.
    вкратце.
    — с Телегой в настоящее время сравнить нечего, по объемам и технологиям, и юзабилити.
    — аргументировать разгром Телеги властью чем-либо иным, кроме необходимости собственно разгрома, — преступно глупо: дух скрипаля-мэй продолжает травить мозги по обе стороны железного занавеса, и к нему спешно примешивается дух анти-сирийских газовых атак в вашингтонах и лондонах. ядовитая таки атмосфера сейчас —
    вспомним М-П Катона: «ибо Карфаген должен быть разрушен». жаль, но добавить — идеологически — к этой фразе нечего и незачем.
    ЗЫ. забавно, как ИИФСБ ласкает Пресс-секретаря Верховного. что Песков «Телеграмм рекламирует». смешно. но — для ГосДепа. только для их уровня.

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Про «разгром» есть разные мнения, в том числе конспирологические.

    Например, я только что разговаривал с человеком, который недавно встречался тут в жаркой стране, в паре километров от меня, с Пашей Дуровым.
    У него всё хорошо, они снимают три этажа в хорошем отеле, прямо там работают и спят; но есть твёрдые мнения, что с ФСБ — это спектакль, что с 200, а то и 400 миллионами долларов из страны не выезжают просто так; что вона какие зубры хотели бы, да не могут, а тут поди ж ты.

    Что, с другой стороны, имея 25% пользователей в Иране, нельзя не подружиться с АНБ и т. п.
    То есть, в общем личность гениального создателя мессенджера — многогранна, а разгром — многослоен и переливается радугой.

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    smith

    Текст очень тяжело читается. Надо бы на вычитку редактору его отдать :) То ли знаков препинания не хватает, то ли что-то с логикой у меня сегодня. Вот как, например, это понимать:

    Пароль на подключение нового устройства не шифрует архив на сервере Телеграма таким образом, чтобы даже сам Telegram не смог его восстановить.

    И ещё — в пределах одного предложения название программы пишется по-русски и по-английски.

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    Евгений Трофимов

    Все вышесказанное в статье достаточно субъективно.

    >Все альтернативные мессенджеры отвратительно работают в условиях плохой связи

    Подобные заявления можно делать только со ссылкой на результаты независимого тестирования, авторитетным источником, с прозрачной методикой. А выдавать свои субъективные ощущения за объективные параметры не совсем профессионально. Заявления типа — «А это и так всем известно» из той же оперы.

    >Ни один из конкурентов Telegram не исполнен в концепции «быстро и чисто».
    Судя по описанию архитектуры «Там Там» из блога Майл.ру групп на Хабре, продукт достаточно зрелый и хорошо оптимизированный.
    https://habrahabr.ru/company/mailru/blog/333610/

    Вообще все сказанное в статье напоминает дифирамбы Медузы в стиле «Телеграм наше национальное достояние», что само по себе выглядит достаточно смешно: ни оборонка, ни космос, ни атом, а именно какой то фуфлыжный «супер мессенджер», который якобы такой супер пупер, что никто не может его повторить. Там что нужны миллиардные инвестиции? Заоблачные технологии? Задача мессенджера решается на раз толковой командой с умеренной инвестицией средств.
    И все рассказы про то, какой Телеграм уникальный выглядят неправдоподобно и натянуто.

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    Иван Ильин > Евгений Трофимов контекст

    Мессенджер, вероятно, написать можно, у одной Mail.ru Group их штук 5! Я вчера попробовал тот же TamTam. У него чистый декор, ничем не отличается от Telegram — они как на одной фабрике в доме Зингера сделаны. Близнецы братья.
    Проблема в том, что никому не нужен даже чистенький лаконичный мессенджер, если в нём нет твоих собеседников. Это как с древними, ещё прибалтийскими версиям «Одноклассников». Сайт развивался очень быстро, его дописывали «на живую нитку», владельцам было явно не до декора, и проект выглядел просто чудовищно. Но аудитории было плевать на уродливый декор сайта. Декор вообще никого не интересовал. Просто потому, что Ок был единственным сайтом, где реально были твои одноклассники, и все ломились на Ок. На «красивых сайтах» — не было никого, и вся их красота погибла в невинности.

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    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    «>Все альтернативные мессенджеры отвратительно работают в условиях плохой связи

    Подобные заявления можно делать только со ссылкой на результаты независимого тестирования, авторитетным источником, с прозрачной методикой»

    Практика — критерий истины. За неимением требуемых авторитетных источников опираюсь на свой опыт использования: там где остальные мессенджеры крутят прелоадер, Telegram делает вжух и всё.

    Что до «мне кажется что телеграм не уникален» — сотрудникам Сбера расскажите, у которых инфраструктура рабочая частично завязана на Telegram, потому что остальные _не умеют_ привязать интеграцию произвольного вида с мессенджером. Стоит немного разбираться в вопросе, всё же.

  • Ответить
    Юрий Синодов > smith контекст

    Фразу надо понимать ровно так, как она написана. Telegram может расшифровать переписку пользователей в несекретных чатах, которая хранится у него на серверах.

    И сделать с ней что угодно, соответственно.

    А мог бы и не мочь.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Не мог бы. Ни один владелец коммуникационной платформы не может себе отрезать возможность читать коммуникации, это просто технически и административно невозможно. Да и политически тоже.
    Так что это вопрос исключительно доверия к читающему.

  • Ответить
    Юрий Синодов > Игорь Ашманов контекст

    Если сообщения передаются p2p или с ключами известными только конечным клиентам — то мог бы, конечно.

    Но то, что архитектура мессенджера именно такая, и что она сохраняется — это вопрос веры, конечно.

    Теоретическая возможность взять и начать перехват сообщений у хозяина платформы остаётся.

    Но на текущий момент он точно может и точно сохраняет за собой эту возможность. И пользователи в порядке с этим, ведь это удобно.

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    Сергей Шинкарёв shinkareff.ru

    Четыре мессенджера, вынесенные в заголовок — не самая логичная связка. Если включать в сравнение ICQ, тогда следует рассматривать iMessage и Snapchat, и сюда же притягивать за уши сервисы обмена сообщениями от ВК, ОК и Mail.ru.

    Если не пытаться объять необъятное и рассматривать только российский рынок, на стартовые позиции следует ставить WhatsApp, Viber, Skype и Telegram. FBM можно исключить хотя бы потому, что он является частью социальной сети. Если не исключать, возращаемся к тем же ВК, ОК и Mail.ru. Почему нет?

    Теперь по пунктам. Первый вне критики, потому что содержание концепции «быстро и чисто» существует только в голове автора. Что он под этим подразумевает, мы не знаем. Вместе с тем, знаем, что в мировом соперничестве между Telegram и WhatsApp пользователи однозначно выбирают второй продукт. Telegram пока обгоняет WhatsApp лишь в одной-двух странах мира (по Ирану свежей статистики нет, там сервис понес сокрушительные имиджевые потери ещё до блокировки).

    Причем, появление в пятерке популярных в России обусловлено личностью создателя сервиса, который стал героем для целого поколения пользователей, благодаря созданию известной социальной сети.

    Второй пункт также не подкреплен цифрами. Если мерять качество работы результатами исследований, в части удержания голосовых и видео звонков нет равных FBM. Также, этот мессенджер лучше всех работает в «низких» сетях. Очень близок к нему WhatsApp, который за последние годы существенно переписал свои аудио-видео сервера. Это неудивительно, потому что на рынках Индии, Бангладеш и подобных, они являются самым востребованнным продуктом. И воевать им приходится с монстрами, типа Line, или местными качественными продуктами, типа Hike. И те и другие тоже активно оптимизируются под слабую связь.

    Третье: описание этого пункта выполнено так, что возразить по сути сложно. Суть не уловима. Однако, WhatsApp позволяет создать полный бэкап, включая медиафайлы. Без бэкапа тоже можно обойтись, если пользоваться мессенджером на разных устройствах. Запуская новое устройство, есть возможность разрешить ему подхватить дамп с последнего подключенного. На синхронизацию уходят секунды. И, на всякий случай, отмечу — потребность в чатах и каналах, для среднего российского пользователя, никем не измерялась. Также как и потребность в ботах. Вместе с тем, если взять примером Индию, то сверхпопулярный бот Наташа в мессенджере Hike никак не помог последнему победить WhatsApp.

  • Ответить
    Сергей Шинкарёв shinkareff.ru

    Четвертый пункт, в котором про «KPI сотрудников альтернативных мессенджеров…» для меня остался загадкой. В сфере моего внимания около сотни мессенджеров, пристально слежу за тремя десятками. Из них, только Viber, FBM и несколько азиатских продуктов некорректно обходятся с пользовательскими настройками. Что не так с главным конкурентом Telegram?

    В пятом пункте автор запутывает себя самого. Реализация облака и мультиклиентности — только малая часть безопасности. Основа безопасности: протокол и код. У WhatsApp, Skype и FBM известный протокол Signal. У Viber своя версия того же Signal. У Telegram свой, почти оригинальный протокол. Правда, в отличии от Signal, никаких сторонних экспертиз не проводилось. Зато были конкурсы, призовые и хорошая пресса. Хотя более эффективно сразу пригласить ребят из Cure53. НО, они могут сказать некрасивую правду.

    Для полноты картины: большинство китайских смартфонов сегодня позволяют создать пользовательский бэкап с пустым паролем. И отправить его куда-нибудь, с ведома или без ведома владельца. В файле бэкапа можно обнаружить базу любого из упомянутых мессенджеров, где вся переписка хранится открытым текстом, в табличном формате. Так хранятся, в числе прочих, и «зеленые чаты» Telegram. Что не так с облаком у WhatsApp?

    Эту базу можно вытащить и с более защищенных устройств (iPhone, Samsung, Sony), если купить у израильтян аппаратно-программный комплекс для такой забавы. Стоимость менее $15 000, в РФ продается только юридическим лицам. Хранимые данные любого известного мессенджера станут доступны интересантам за пару часов. При любой реализации облака и мультиклиентности.

  • Ответить
    Сергей Шинкарёв shinkareff.ru

    Шестой пункт про мессенджеры для бизнеса. В заголовке — про мессенджеры для массового пользователя. Попытки заменить Slack сервисами для домохозяек так же бесконечны, как и малопродуктивны. Но, наблюдать интересно. Вдруг кто-то сможет.

    Седьмой пункт тоже для бизнеса. Для сведения: WhatsApp уже запустил платежи в Индии. Про FBM, WeChat, KIK, Kakao, Line я даже не вспоминаю, в этом контексте.

    Финальное утверждение про «Остальные ориентируются на рост показателей относительно малоактивных пользователей», да ещё и в мировом масштабе — не более чем предположение.

    И в качестве послесловия: уважаемый автор, Telegram является единственным в России месенджером, который прямо или косвенно рекламирует пресс-секретарь Президента страны. Уровень аргументации у Вас с ним примерно одинаков.

  • Ответить
    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Я попытался ответить по сути, но сломался на пункте сравнения iMessage, который работает исключительно с устройств Apple (в котором ты не знаешь, пойдёт ли твоё сообщение по SMS или по IP) и Snap, который в страшном сне нельзя представить чем-то в чём не стыдно вести переписку.

    Поэтому сразу перейду на личности: http://www.shinkareff.ru/sample-page/about — ясно-понятно

  • Ответить
    getsneg@gmail.com ИТ

    развернувшийся диспут между ит-журналистикой (Синодов) и искусственным фсб-интеллектом (Шинкарев) — настолько же увлекателен (неопределенность алгоритма), насколько же и лишен смысла.
    вкратце.
    — с Телегой в настоящее время сравнить нечего, по объемам и технологиям, и юзабилити.
    — аргументировать разгром Телеги властью чем-либо иным, кроме необходимости собственно разгрома, — преступно глупо: дух скрипаля-мэй продолжает травить мозги по обе стороны железного занавеса, и к нему спешно примешивается дух анти-сирийских газовых атак в вашингтонах и лондонах. ядовитая таки атмосфера сейчас —
    вспомним М-П Катона: «ибо Карфаген должен быть разрушен». жаль, но добавить — идеологически — к этой фразе нечего и незачем.
    ЗЫ. забавно, как ИИФСБ ласкает Пресс-секретаря Верховного. что Песков «Телеграмм рекламирует». смешно. но — для ГосДепа. только для их уровня.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Про «разгром» есть разные мнения, в том числе конспирологические.

    Например, я только что разговаривал с человеком, который недавно встречался тут в жаркой стране, в паре километров от меня, с Пашей Дуровым.
    У него всё хорошо, они снимают три этажа в хорошем отеле, прямо там работают и спят; но есть твёрдые мнения, что с ФСБ — это спектакль, что с 200, а то и 400 миллионами долларов из страны не выезжают просто так; что вона какие зубры хотели бы, да не могут, а тут поди ж ты.

    Что, с другой стороны, имея 25% пользователей в Иране, нельзя не подружиться с АНБ и т. п.
    То есть, в общем личность гениального создателя мессенджера — многогранна, а разгром — многослоен и переливается радугой.

  • Ответить
    Евгений Трофимов

    >Шестой пункт про мессенджеры для бизнеса. В заголовке — про мессенджеры >для массового пользователя. Попытки заменить Slack сервисами для >домохозяек так же бесконечны, как и малопродуктивны. Но, наблюдать >интересно. Вдруг кто-то сможет.

    Я согласен с тем, что достаточно странным выглядит использование Сбербанком Телеграмм в служебных целях.
    Это продукт — социальное медиа, предназначенный для общения и досуга частных лиц в свободное от работы время. А тот факт, что сбербанк рассылает своим сотрудникам инструкции по обходу блокировки вообще выглядит как должностное преступление.
    В свете того, что Сбербанк занимается хранением и обработкой персональных (а теперь еще и биометрических) данных клиентов, тесно интегрирован с ЕСИА и Госуслугами, планирует взять на себя некоторые функции МФЦ, выглядит достаточно диким использование в служебных целях иностранного социального сервиса, гоняющего данные трансгранично.
    То же относится и к госслужащим, депутатам, членам совфеда, АП и правительства, использующим Телеграмм. Существует же понятие государственная тайна.
    Как Сбербанк, так и госорганы должны инвестировать в разработки собственных программных продуктов для служебного использования.
    Вроде такого: http://www.cnews.ru/news/top/2016−06−09_rosteh_razrabotal_messendzher_dlya_gossluzhashchih

  • Ответить
    Евгений Трофимов

    >Если не пытаться объять необъятное и рассматривать только российский рынок, на стартовые позиции следует ставить WhatsApp, Viber, Skype и Telegram.

    Если рассматривать «только российский рынок», все вышеперечисленные используют end-to-end шифрование и согласно законодательству должны быть заблокированы на территории РФ.
    Ключи для дешифровки они понятное дело тоже не предоставят.

  • Ответить
    Иван Ильин > Евгений Трофимов контекст

    «Сбербанк» — не менее загадочная загогулина, чем Павел Дуров. Достаточно выпукло загогулю описал глава «Сбера» Герман Греф: «Как только мы закончили IT-систему Сбербанка, сразу поняли, что она неконкурентоспособна» — развёл руками Герман Оскарович в 2016-м. А ещё через год признался: «Мы боремся с программистами!»

    Историю про мессенджер «Сбер» пока отдал на откуп своему PR подразделению, а не в самую большую IT структуру России, то есть своим собственным недозамученным программистам. 29 марта банк купил контроль в мессенджере «Диалог», а в СМИ знающие источники слили объяснение, что, мол, банк оказался не готов использовать существующие популярные решения и хранить чувствительную информацию у чужаков на зарубежных серверах.

    Прошла пара недель и по сети поползли слухи о том, что Греф велел, всё-таки, оставаться на Telegram. При том, что в первом приближении никакой разницы между «Диалогом» и Telegram нет вообще (найдите хоть одно отличие Dialog от Tg. Их просто нет), и зачем оставаться на Tg, в условиях когда вот-вот он начнёт тормозить (по словам Дурова) — не ясно. Если распоряжение о предпочтении Tg другим способам связи — это не слухи, а правдивая утечка, можно выдвинуть 2 гипотезы. Telegram — нормальный такой российский продукт и хранит данные, по крайней мере сберовские, в Санкт-Петербурге. Возможно «Сбер», как партнёр Telegram по интернет-эквайрингу, знает что-то, чего не знает широкая аудитория фанатов «нерусского» мессенджера Tg?

    Или вторую гипотезу, она не противоречит первой — «Диалог» купили исключительно ради публикаций о гипотетической возможности перевести «Сбер» на отечественное решение для связи. Публикации нужны. Однако пользоваться «Диалогом» никто в «Сбере» и не планирует.

  • Ответить
    Александр Панков

    С Дуровым, конечно, весёлый театр. Понятно же, что это проект именно российский и сейчас надо так вот изобразить конфлик.

    Что забавно? Смотреть на корчи людей холопского звания, особенно тех, кто тужился из года в год. Тужатся-то тужатся, а с Пашей разговаривают на уровень выше.

    Что _НЕ_ забавно? Если реально демо блокировку устроят. Я использую телеграм в повседневной работе, и мне не нужны сложности с людьми из РФ, у которых что-то отвалится. Театр мне не интересен сам по себе, но может сказаться на работе. И без того хватает проблем… :/

  • Ответить
    Александр Панков

    Вообще, что мне нравится в Паше особенно — он плевать хотел на идиотизм если это идиотизм.

    Вот идиотизмы, просто из Интернета: просить «ОК» плашечкой про куки бла-бла-бла. Вроде как «закон» какой-то, но реально же это профанация — эти же сайты синкают куки со всякими погаными РТБ системами. Короче, защищайте себя сами эдблокерами, а не иллюзорными плашеками.

    Вот идиотизм РФ: писать пургу и тем более её по радио произносить голосом рта в ускоренном режиме, типа «лекарственное средство необходима консультация специалиста». Реально это НИКОМУ не надо, а если хочешь уважить закон — ну так честно, русским нормальным языком скажи, чтобы понятно было. А то получается болтовня «для проверяющих органов».

    Так же и со всеми этими «согласен на обработку персональных данных». Алё, дайте нормальное пояснение, да и вообще, к врачу сходить без обработки моих данных можно? Пусть мои данные без внесения в базы будут. А то получается расписку берут, а сути не понимают обе стороны…

    Казалось бы, при чем тут Дуров? Дуров — про здравый смысл. Роскомпозор — это выгребная яма, где собрались какие-то совсем мерзкие личности. Они противны любому здравомыслящему человеку.

    И да, если у человека нет телеграма, то я с ним не работаю.

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