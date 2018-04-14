13 апреля Таганский районный суд Москвы решил ограничить доступ к мессенджеру Telegram для интернет-пользователей из России. В понедельник 16 апреля Роскомнадзор разошлёт пару URL для блокировки операторам связи и интернет-провайдерам, предупредил источник «Интерфакса». Основатель Roem.ru Юрий Синодов рассказал, чем Telegram отличается от остальных мессенджеров, оставшихся легальными в России — это вовсе не пресловутые «ключи для ФСБ», из twitter-манифестов поклонников или владельца мессенджера.

1. Ни один из конкурентов Telegram не исполнен в концепции «быстро и чисто». Во всех альтернативах дичайшее количество свистелок и перделок не имеющих отношение к коммуникации между людьми. В Telegram к таким лишним фичам можно отнести только каналы, на которые можно просто не подписываться при желании.

2. Все альтернативные мессенджеры отвратительно работают в условиях плохой связи, EDGE или прерывистый 3G делают переписку через мессенджеры крайне затруднительной. Telegram работает везде (ИГИЛ его любит за это, а не потому что Telegram такой клёвый — со связью на их территориях так себе).

3. Хотя носителем контакт-листа сейчас стал не мессенджер, а смартфон, но чаты и каналы не переносятся легко и просто с платформы на платформу.

Альтернативные мессенджеры вместо того чтоб покупать рекламу в печатной прессе и обещаний медийной поддержки, могли бы создать функцию вида: «Вот вам уникальная ссылка, дорогие читатели моего ТГ-канала, по ней вы подпишетесь на точно такой же канал в другом мессенджере на всякий случай». Кросс-посты тоже легко можно было бы сделать.

Но почему-то не сделали.

4. KPI сотрудников альтернативных мессенджеров и, как следствие, поведение их чат-клиентов, не вызывают ничего кроме раздражения.

Из-за требования демонстрации высоких DAU и MAU они шлют уведомления о событиях, которые пользователю, откровенно говоря, не нужны и отвлекают от работы. Фактически, рабочие качества продукта для суперлояльных пользователей ухудшаются ради искуственного роста показателей со стороны случайных пользователей. Telegram удобен в качестве рабочего мессенджера, а остальные — нет.

5. Облачное хранилище и мультиклиентность хорошо реализованы только в Telegram. Настолько же, насколько это чудовищно с точки зрения безопасности (иметь где-то неконтролируемый архив всей своей переписки с доступом по SMS), настолько же это удобно.

Тут состоялся типичный обмен безопасности на удобство, люди выбрали удобство.

Пароль на подключение нового устройства не шифрует архив на сервере Telegram таким образом, чтобы даже сам Telegram не смог его восстановить. Всё что пишется в Telegram в несекретных чатах — теоретически доступно не только корреспондентам, но и самому Telegram.

6. Под альтернативные мессенджеры практически невозможно написать кастомизированный клиент, что, на самом деле, весьма сильно может помочь бизнесу и повысить эффективность его сотрудников (пример).

7. Telegram портирован на всё что шевелится, есть клиенты с CLI и API для ботов, что позволяет реализовывать сценарии взаимодействия бизнеса и пользователя в автоматическом режиме. У остальных мессенджеров эти возможности намного беднее.

В целом, Telegram очень заметное явление на рынке мессенджеров в мировом масштабе именно из-за ориентации на удобство «тяжёлого» пользователя мессенджеров.

Остальные ориентируются на рост показателей относительно малоактивных пользователей.