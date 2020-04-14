Mail.ru обещает добавить в поиск понимание разговорных реплик и контекста разговора при помощи нейросети


Mail.ru обещает создать новый поиск, который благодаря нейросети, может общаться на естественном языке и понимает контекст запроса

Знакомые Roem.ru лингвисты утверждают, что нейросети принципиально не позволяют учитывать контекст при выдаче ответа пользователю, поскольку чем сложнее этот контекст, тем ниже вероятность, что в обучающем датасете будут данные совпадающие с данной комбинацией запросов пользователя.

Поиск Mail.ru научится «живому» диалогу

Поиск Mail.ru тестирует новый механизм распознавания естественного языка, сервис может понимать обращения в форме «живого» диалога, чтобы быстрее дать пользователю необходимый объем информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mail.ru…

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