Mail.ru обещает создать новый поиск, который благодаря нейросети, может общаться на естественном языке и понимает контекст запроса

Умный поиск https://t.co/32SuBFzEHx понимающий запросы на человеческом языке и учитывающий историю запросов pic.twitter.com/ch13uNV7En — Роем! (@roemru) April 14, 2020

Знакомые Roem.ru лингвисты утверждают, что нейросети принципиально не позволяют учитывать контекст при выдаче ответа пользователю, поскольку чем сложнее этот контекст, тем ниже вероятность, что в обучающем датасете будут данные совпадающие с данной комбинацией запросов пользователя.