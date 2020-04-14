Олег Бунин, организатор технологических конференций РИТ++, Highload++, KnowledgeConf, Whale Rider и других, разрабатывает новый формат онлайн-мероприятия. Он пообещал «при сохранении стоимости предложить участникам в два раза больше контента и гораздо более серьезные инструменты для взаимодействия и нетворкинга», довести среднее количество посещаемых участников конференции докладов с 20% до 70%.

Roem.ru расспросил Бунина о том, что произойдёт с IT-мероприятиями из-за карантина и как от него будет оправляться отрасль.

Каких потерь для своего ивент-бизнеса ожидаете, насколько долгосрочный будет эффект?

Мы пересмотрели все планы с оптимистичных на пессимистичные, снизили все прогнозы. Обычно мы растём со скоростью примерно в два раза в год, в этом году если получится сделать +20%, то будет очень хорошо.

Паника вокруг коронавируса привела к тому, что продажи в марте встали — все ждали. Сейчас спрос начал восстанавливаться, но всё равно цифры на пару порядков ниже обычных в это время. В первую очередь спрос восстанавливается на те конференции, что перенесены в онлайн.

Но мы уже наблюдаем готовность многих партнёров работать по осенним мероприятиям. Понятно, что рано или поздно ситуация разрешится, и программисты вновь станут самыми востребованными и ценными кадрами — особенно в нашей новой онлайн-реальности.

Так что мы подготовились — срезали все косты, убрали все эксперименты, чтобы продержаться до восстановления.

Но восстановление будет долгим и неполным. Гораздо более серьёзная, чем коронавирус, проблема — рецессия в экономике.

Как оцениваете свою лояльную аудиторию, которая знает и любит ваши образовательные продукты?

Это порядка 10 тысяч человек. Я, в отличие от многих, не думаю, что эпидемия и вынужденный карантин как-то серьёзно нас изменят — мы люди, нам всё равно надо встречаться, общаться, чувствовать друг друга. Так что всё вернётся на круги своя. Химию человеческого взаимодействия невозможно полностью перенести онлайн. Конечно, онлайн вырастет, но оффлайн полностью не уйдёт.

Что будет осенью, куда уже перенеслись множество мероприятий? Как будет выглядеть конкуренция за посетителя?

Я объединил всех организаторов крупных IT-конференций в небольшой закрытый чат — мы согласовываем даты и стараемся не пересекаться. Конечно, конкуренция вырастет, но драматических пересечений не будет.

Как изменится ценообразование? Какие новые возможности даёт онлайн помимо, например, возможности посмотреть в записи доклад, на который ты не попал?

Мы решили не менять ценообразование, а высвободившиеся ресурсы использовать для усиления программы.

Поле для манёвра огромно — когда у нас нет физических ограничений, залов, временных рамок мы можем добавить в программу множество различного рода активностей. Например, ценный узкотематический доклад никогда не пройдёт в программу, где количество залов ограничено. А в онлайне — почему бы и нет?

В онлайне вы сами можете предложить тему для обсуждения и создать собственную голосовую или видеокомнату, про которую мгновенно узнают все участники конференции. Любой вопрос, который вас волнует, можно обсудить и найти его решение.

Если вам нужно найти какого-то конкретного человека (особенно, если вы не знаете его лично), то сделать это на оффлайн-конференции тяжело (если не невозможно), а в случае онлайна — вы просто выбираете его из каталога участников и инициируете чат или голосовое общение. IT-тиндер — можно перезнакомиться со всем нашим коммьюнити!

На онлайн-конференцию мы можем пригласить любое количество экспертов и каждому из них дать по виртуальной комнате, где ему можно будет задать вопрос, продемонстрировать свой экран и спросить совета.

Партнёры конференции могут теперь целиком направить силы на организацию интересной движухи вместо организации стенда. А значит, буду интерактивы, квесты, конкурсы и интересные встречи.

В общем, онлайн обещает быть интересным экспериментом.

Как может измениться вся ниша профессиональных образовательных мероприятий в IT?

До этого момента очень многие относились скептически к образованию в онлайне, курсам и тренингам, которые происходят только онлайн. Сейчас, очевидно, эта отрасль получит мощнейший рывок, очень многие попробуют и убедятся, что это работает.

Основной челлендж там не технические, а организационные — как организовать нетворкинг в онлайне? Как организовать знакомства и общение? Вот над этим мы сейчас работаем.

Раньше организаторы могли разносить доклады по разным потокам, чтобы компании приходилось отправлять на конференцию не одного сотрудника, а больше. Возможны ли в онлайне какие-то меры, стимулирующие посещения?

Мы сейчас, наоборот, разворачиваем программы онлайн-конференций «в длину». Например, РИТ++ вместо традиционных двух дней пройдёт в течение 12 дней. Два дня докладов, а затем десять дней мастер-классов.

Онлайн позволяет нам снизить конкуренцию между докладами или избежать её.