Президент Путин поручил Правительству уже к 15 апреля придумать меру поддержки среднего и малого бизнеса, в частности тех, кто задействован в бизнесе доставки еды и как производная от доставки — поддержки ресторанов и кафе, закрытых после начала эпидемии коронавируса. Сделать доставку дешевле предложил глава Mail.ru Group (владеет доставкой Delivery Club), присутствовавший на встрече Путина с предпринимателями 26 марта. Если бы власть поддержала доставку, Mail холдинг взял бы на себя «половину стоимости», остальное доплатили бы власти, предложил Добродеев.

Сначала Путин был несколько скептичен: «Ваш объем увеличивается, поэтому естественно, что вы снижаете ставку. Так что это пока не такая уж сильная благотворительность». В ответ Добродеев пообещал было временно поработать в убыток, но Путину и эта схема не понравилась: «Этого не надо, […] иначе бизнес умрет, и бороться с коронавирусом будет не на что». В конце марта Президент пообещал подумать, теперь, в апреле, перепоручил придумать сам формат и меру поддержки Правительство.

Смежная тема — онлайн-продажи и доставка лекарств. Путин обсуждал её с тем же Правительством, 1 апреля соответствующий закон приняла Дума. Агрегатор «Все Аптеки», входящий в группу Mail, несколько лет ждал разрешения на доставку препаратов. Подходящий законопроект лежал в парламенте около двух лет, успел пройти тогда первое чтение, но больше парламентарии к нему не возвращались. В целом тема онлайн-торговли лекарствами обсуждалась с середины «нулевых» годов, наиболее интенсивно, но тоже безрезультатно, в конце «десятых». Правительство в очередной раз «зарезало» онлайн-продажу рецептурных лекарств в середине декабря 2019.

Уже в конце января 2020 в России были зафиксированы первые заразившиеся коронавирусом 2019-nCoV больные, началась эпидемия. С 28 марта в России объявлен нерабочий период для снижения темпов нарастания пандемии коронавирусной инфекции, передвижения рядовых граждан ограничены, множество предприятий из оффлайнового бизнеса приостановлено, посетителей они не принимают. В марте 2020, в начале коронакризиса, Путин издал Указ о дистанционной торговле лекарствами. И на порядки выросла скорость рассмотрения властями потенциально необходимых теперь решений о дистанционных сервисах и доставке.

По принятому в апреле закону доставлять безрецептурные средства смогут аптечные организации, владельцы лицензии на дистанционную торговлю. Принятый закон не определяет порядок выдачи подобного разрешения. Те же аптеки смогут продавать и рецептурные препараты, однако лишь в условиях чрезвычайной ситуации или при «возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Протокола продажи для этого случая тоже ещё нет.

Следует отметить, что в феврале 2019 Владимир Путин пообещал легализовать доставку рецептурных препаратов лишь после того, как надёжно заработает: «электронный оборот информации между лечебным заведением, врачом, который выписывает рецепт, и аптекой. Пока такой системы нет. Как только она будет сделана, тогда можно запустить вот эту вторую часть». В дальнейшем, в 2019—2020 годах власти не уделяли видимого внимания запуску упомянутого электронного оборота рецептов.