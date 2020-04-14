Партнёрская сеть Admitad собрала статистику о аудитории игр в период карантина, как для онлайновых проектов, так и для скачиваемых. Издатели похвастались бурным ростом выручки, от 11 до более чем 200% в разных сегментах. Владельцы игровых проектов рассчитывают, что показатели продолжат расти вплоть до окончания карантина. Они намеренно ставят повышенные выплаты по партнёрским программам привлечения, дарят промокоды и ускоряют другую маркетинговую активность. Расчёт на то, что приобретённая именно сейчас аудитория продолжит активно играть, тратить деньги и время, даже после снятия режима самоизоляции.

My.Games, входящий в холдинг Mail.ru, распространяет игры, как в России, так и за границей. На Западе рост начался на неделю-две раньше, чем у нас. Мобильный сегмент начал расти позднее, чем десктопный или сегмент игр на косолях. Выросла аудитория, рекламная выручка. Среднее время в игре теперь постоянно близко к пикам выходных дней. У лучших игр число регистраций подскочило на величины вплоть до 267%.

Общий портрет аудитории, как и средний чек, поменялся. Стало больше игроков в возрасте 16 24 лет, рассказали Enaza Games, и связали это с досрочными каникулами в большом количестве учебных заведений. При росте числа покупателей почти в 3 раза, средний чек стал меньше на 10−15%. Компания объяснила это растущим интересом к относительно старым играм. Теми, что игроки, предположительно, всегда хотели пройти, но откладывали «на потом».

Росс Смит, директор отдела performance-маркетинга в Fanatical рассказал, что продажи пары игр из их каталога выросли почти на 1000%. Популярны игры с социальным элементом, более казуальные.