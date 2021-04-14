Издание Mash заметило, что на странице ФСИН с синей галочкой верификации во ВКонтакте появилась возможность подписки на ежемесячные пожертвования (донаты). Владельцы сообществ могут делать посты специально для платных подписчиков. Паблики-лидеры по количеству донов собирают сотни тысяч рублей в месяц.

«Интерфакс» обратился в службу исполнения наказаний за комментарием, оттуда ответили, что у них «никогда не было официальной страницы или группы в ВК». Представители ВК рассказали изданию, что «около десяти лет назад страница была верифицирована по обращению пресс-службы ФСИН», обратившиеся сотрудники скорее всего уже не работают там.