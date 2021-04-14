Издание Mash заметило, что на странице ФСИН с синей галочкой верификации во ВКонтакте появилась возможность подписки на ежемесячные пожертвования (донаты). Владельцы сообществ могут делать посты специально для платных подписчиков. Паблики-лидеры по количеству донов собирают сотни тысяч рублей в месяц.
«Интерфакс» обратился в службу исполнения наказаний за комментарием, оттуда ответили, что у них «никогда не было официальной страницы или группы в ВК». Представители ВК рассказали изданию, что «около десяти лет назад страница была верифицирована по обращению пресс-службы ФСИН», обратившиеся сотрудники скорее всего уже не работают там.
«Осенью прошлого года мы получили обращение от ФСИН по поводу передачи группы. Но в результате сотрудники не предоставили простого подтверждающего документа и перестали отвечать в диалоге с поддержкой «ВКонтакте», — отмечают в пресс-службе.
«Вчера из-за подозрительных действий в сообществе мы приняли решение заблокировать группу на время разбирательств. Сейчас мы получили новое обращение от ФСИН и ждем необходимых документов».
Добавить 1 комментарий
Можно подумать есть кто-то в мире, кто не пытается разбогатеть?
и т. п. Забрали у кого-то аккаунт и теперь что? Будет объявлен ***тендер на ведение аккаунта от присосанной веб-компашки, на всего лишь триллиардов 300, не факт, что рублей. По цепочке триллиарды
Если там были интересные статьи, новости по существу, что такого?
Может деньги были потом пожертвованы реально на вызов врачей к нуждающимся в тюрьме людям, пересылка еды
отсосутьсяотпончатся до 50 долларов в месяц рисовому фрилансеру. А так, по факту, была экономия госденег. Ну вёл там кто-то что, ну и ладно. Хотели бы своё, уже бы создали, не вчера же Вконтакте включился.