Давид Хомак заявил о том, что на Lurkmore будет придушен лёгкий доступ к части статей. Найти их всё равно можно будет, но фактически это сможет сделать лишь тот, кто знает об их существовании.



В целом идея того, что интернет станет площадкой свободы, где высказываться смогут все и вся (и умники, и идиоты, и леваки, и праваки и прочие, прочие) — потерпела сокрушительное поражение.

Потому что у этой идеи была подразумеваемая, но невысказанная часть: что любой сможет не только высказаться, но и быть услышан. Дневничок в ЖЖ это не просто дневничок для самого себя, но ещё и средство публикации, выдающее в рандомном режиме авторам по пятнадцать минут славы за счёт репостов.

Учётная запись в Facebook или twitter даёт не только возможность общаться с друзьями, но и, будучи отмеченной рекомендательными алгоритмами, тоже выдаёт свои пятнадцать минут славы.

Однако сейчас абсолютно все площадки для публикации ограничивают спектр мнений которые они готовы усиливать при помощи edge-rank. Самым ярким примером в западной сфере является фактический бан Трампа в период избирательной кампании 2020-го года, в России же сами соцсети с авторами боролись редко, оставляя это право силовым структурам, но вот Хомак стал первопроходцем по разделению пользовательского контента на достойный и не достойный для распространения.