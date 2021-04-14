Телеканал «Царьград» выиграл суд с Google по иску о блокировке на YouTube. Суд признал блокировку Yotube-канала «Царьград» и расторжение договора на монетизацию канала неправомерными. Google обязали не только восстановить канал, но и возобновить монетизацию.

Решение суда стало первым прецедентом реализации статьи о приоритете российских законов над международными, которая появилась в Арбитражном процессуальном кодексе в июне 2020 года. Она устанавливает исключительную компетенцию российских судов по делам с участием лиц, находящихся под санкциями.

Такие люди не могут вылететь в страны, наложившие на них санкции, для защиты своих интересов в суде. Google настаивал, что владелец Youtube-канала заключает договор с британской компанией, и иск должен рассматриваться в соответствующем суде. Однако блокировка канала произошла именно потому, что Google расторг договор после того, как Константин Малофеев был включен в санкционный список.

Иск был подан к трём юрлицам Google -- ирландскому Google Ireland Limited, американскому Google LLC и российскому ООО «ГУГЛ». У Google есть два месяца на обжалование решения суда, если оно останется в силе и Youtube не восстановит канал, с компании будет взиматься неустойка.

«И мы отстояли», пишет сам «Царьград». «Россия дала YouТube и Google жёсткий ответ на юридическом языке: «Аккаунт включить, договор исполнять»." «При неисполнении судебного решения с ответчика будут взыскивать прогрессивную неустойку (100 тыс. рублей — первые сутки), которая в итоге может вылиться в миллионы, если аккаунт не будет разблокирован. По сути, неустойка, увеличивающаяся в прогрессии, через три года составит сумму всего мирового богатства, признал на суде представитель корпорации. Очевидно, что иностранной гегемонии в Сети придётся поужаться. Как отмечал ранее учредитель Царьграда Константин Малофеев, проще говоря, «мы больше не считаем их Золотой Ордой». «И пусть не думают, что там сидит их «хан», который имеет право нам сюда ярлыки присылать», — подчёркивал он».

12 апреля Михаил Делягин рассказывал «Царьграду», что Facebook «мы можем закрыть хоть завтра», так как для российской аудитории есть достаточно альтернатив соцсети. «Но замены YouTube у нас не создано. Поэтому закрыть YouTube и вообще вести переговоры с YouTube сложнее». Rutube, по его словам, убили олигархи, а Дзен пока недостаточно развился.