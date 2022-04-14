Коммерсантъ исследует то, какие политики наиболее популярны в YouTube, и хотя и отмечает, что наиболее популярна там оппозиция, основная проблема YouTube в России связана с тем, что политический контент в нём смешан с огромным количеством неполитического, исчезновению которого граждане России будут не очень рады:

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что политическая значимость YouTube для российской власти не очень высока. При этом он отмечает, что относительно расслабленная реакция пользователей на блокировку Instagram создает у власти ощущение, что «можно продолжать и дальше». Однако с YouTube есть нюансы, предупреждает эксперт: «Как и в Telegram, там есть гигантский неполитический сегмент. А для сегодняшних дошкольников и школьников (притом что средний ребенок осваивает YouTube между первым и вторым годами) вообще не существует мира телевизора со странной ограниченностью выбора сюжета и привязкой ко времени выхода программ». Поэтому возможная блокировка видеохостинга стала бы для этих людей «сильным моральным ударом», полагает господин Виноградов: «Взрослым трудно объяснить, что это не фиаско в информационной войне, а детям — как вообще можно жить без YouTube. Это примерно как жителю мегаполиса жить без метро или банковской карточки».