На фоне остановки поставок литиевого сырья из Чили и Аргентины Россия рискует остаться без источников поступления этого стратегического металла, который нужен, например, для АЭС:

Во-первых, совокупные мировые запасы лития едва превышают пятьдесят миллионов тонн, из которых десять находятся в Аргентине, девять в Боливии, восемь с половиной в Чили, Китай может рассчитывать на семь миллионов тонн, у США шесть с половиной, а у Австралии пять миллионов тонн. Если убрать из перечисленного списка недружественные нам страны и добавить Аргентину с Чили, то несложно увидеть, что нас показательно загоняют в ресурсный капкан и путей выхода из него не так уж много.

Во-вторых, проблема заключается в том, что у России есть собственные залежи лития, прогнозные объемы которых оцениваются в пять миллионов тонн, но наша страна их никогда толком не разрабатывала, предпочитая закупать критически важное сырье за рубежом. Притом что в стране есть как минимум три предприятия, способных хоть завтра наладить промышленный выпуск лития и его соединений. Речь идет о заводах в Красноярске, Новосибирске и Тульской области.

Подземные сундуки со столь нужным металлом не лежат вне пределов досягаемости. Куст месторождений расположен в Мурманской области, разведан литий и в пределах Ковыктинского месторождения природного газа в Восточной Сибири. Его уже не первый год разрабатывает компания "Газпром", и именно отсюда поступает немалая часть газа в трубопровод "Сила Сибири". При этом, повторимся, собственная добыча у нас мизерная.

Однако нужно быть объективным и упомянуть тот факт, что некоторые подвижки в развитии этого сектора начались еще в 2021-м.