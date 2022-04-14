Министр образования и науки России Валерий Фальков добавил, что число бюджетных мест увеличивается, так как стране нужны специалисты, которые смогут работать с промышленным оборудованием, создавать бытовую технику и гаджеты, обслуживать электрические машины и станки.

"Более 18,6 тысячи мест в области электроники выделено на программы бакалавриата и специалитета, то есть для тех ребят, которые смогут начать работу сразу после выпуска, - уточнил Чернышенко. - Всего за последние два года количество мест увеличилось на 1,9 тысячи".