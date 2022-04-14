Количество заказов еды через сервисы доставки в марте снизилось на 13% в годовом выражении, по сравнению с февралем 2022 г. – на 12-14%, говорится в исследовании Tinkoff Data. Аналитики отметили, что лидером по числу заказов в первом квартале стал Delivery Club – его доля выросла с 40% до 42%. Доля «Яндекс.Еды» в натуральном выражении уменьшилась с 45,5% до 35%.

В Delivery Club и «Яндекс.Еде» заявили, что число заказов еды в годовом выражении выросло, однако рестораторы сообщили о сокращении спроса на доставку. В сети «Рыбная мануфактура» сообщили, что количество заказов через сервисы доставки в марте сократилось на 27% по сравнению с февралем. Представитель сети «Андерсон» также заявил о снижении спроса. По его мнению, это связано с ростом цен в общепите и более обдуманным подходом россиян к тратам.