«Минцифры России направило аккредитованным ИТ-компаниям письма с правилами оформления отсрочки от армии для сотрудников. Работодатели смогут подать заявку на "Госуслугах" с 19 апреля»,— говорится в сообщении ведомства.

На отсрочку от армии могут претендовать сотрудники компаний с гражданством РФ, имеющие высшее образование из перечня, подпадающего под отсрочку. Сейчас в него входит более 60 направлений. При этом сотрудник, претендующий на отсрочку, должен проработать в IT-компании не менее 11 месяцев. Правила распространяются на специалистов с меньшим стажем при условии, что они окончили вуз за год до трудоустройства.