Илон Маск предложил выкупить все акции Twitter с биржи, за $41,39 млрд. После его предложения акции компании взлетели на 18% на предварительных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже. В начале апреля стало известно, что Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter с долей 9,2%. Как сообщила 4 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США, созданный бизнесменом траст владеет почти 73,5 млн акций компании. По оценке Bloomberg, стоимость такого пакета, по данным на закрытие торгов 1 апреля, могла составить $2,89 млрд.
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