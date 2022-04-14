TrueConf c "Моим офисом" немного поддавливают Microsoft и Zoom c российского рынка:

почтовая система «МойОфис Почта 2» была интегрирована с флагманской платформой TrueConf Server. Совместимость даст возможность корпоративным пользователям автоматически резервировать неограниченное число видеоконференций прямо при создании календарных событий в почте.

Реализованная технология обеспечивает связанность ИТ-решений двух российских разработчиков. Теперь при совместном применении продуктов МойОфис и TrueConf в организациях, системный администратор сможет быстро настроить межпрограммное взаимодействие. В результате сотрудникам компании будет доступно планирование неограниченного числа видеоконференций в пользовательском интерфейсе модуля «Календарь» с автоматическим созданием ссылки на онлайн-встречу в событии календаря