Минцифры хочет сделать 75 000 айтишников из инвалидов, родителей мелких детей, безработных, студентов и бюджетников


Минцифры России объявляет набор на обучение по проекту «Цифровые профессии». Дополнительное ИТ-образование со скидкой 50%, 75% или бесплатно будет доступно жителям всех регионов России старше 16 лет.

Для пользователей уже доступно 25 курсов: «Python-разработка для начинающих», «Мидл фронтенд-разработчик», «Data Science: рекомендательные системы», «Java-разработка для начинающих», «Основы тестирования ПО» и другие. Это курсы Яндекса, Нетологии, GeekBrains, Университета Иннополис, Центра образовательных компетенций НТИ, Университета ИТМО и РЭУ им. Г.В. Плеханова. В рамках проекта освоить новую специальность в сфере ИТ в этом году смогут более 50 тыс. человек.

Полностью бесплатно пройти обучение могут:

  • инвалиды;
  • безработные, стоящие на учете в центре занятости.

Со скидкой в 75%:

  • родители с детьми до 3-х лет с зарплатой ниже средней по региону;
  • безработные, которые не стоят на учете в центре занятости.

Со скидкой в 50%:

  • родители с детьми до 3-х лет с зарплатой выше средней по региону;
  • студенты высших учебных заведений, техникумов и колледжей;
  • работники бюджетных организаций;
  • граждане с зарплатой ниже средней по региону.
Портал государственных услуг Российской Федерации

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    ZayunyaTyan

    Отличный план. Пойти зарегистрироваться безработным, потратить время на курсы и узнать, что положить новый диплом придётся туда же, куда предыдущие. Можно подумать проблема в получении знаний, а не в том, что если бы у человека был шанс с улицы трудоустроиться, то сами бы компании не оплатили. Обучение ради обучения.

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