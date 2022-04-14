Минцифры России объявляет набор на обучение по проекту «Цифровые профессии». Дополнительное ИТ-образование со скидкой 50%, 75% или бесплатно будет доступно жителям всех регионов России старше 16 лет.

Для пользователей уже доступно 25 курсов: «Python-разработка для начинающих», «Мидл фронтенд-разработчик», «Data Science: рекомендательные системы», «Java-разработка для начинающих», «Основы тестирования ПО» и другие. Это курсы Яндекса, Нетологии, GeekBrains, Университета Иннополис, Центра образовательных компетенций НТИ, Университета ИТМО и РЭУ им. Г.В. Плеханова. В рамках проекта освоить новую специальность в сфере ИТ в этом году смогут более 50 тыс. человек.

Полностью бесплатно пройти обучение могут:

инвалиды;

безработные, стоящие на учете в центре занятости.

Со скидкой в 75%:

родители с детьми до 3-х лет с зарплатой ниже средней по региону;

безработные, которые не стоят на учете в центре занятости.

Со скидкой в 50%: