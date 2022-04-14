Минцифры России объявляет набор на обучение по проекту «Цифровые профессии». Дополнительное ИТ-образование со скидкой 50%, 75% или бесплатно будет доступно жителям всех регионов России старше 16 лет.
Для пользователей уже доступно 25 курсов: «Python-разработка для начинающих», «Мидл фронтенд-разработчик», «Data Science: рекомендательные системы», «Java-разработка для начинающих», «Основы тестирования ПО» и другие. Это курсы Яндекса, Нетологии, GeekBrains, Университета Иннополис, Центра образовательных компетенций НТИ, Университета ИТМО и РЭУ им. Г.В. Плеханова. В рамках проекта освоить новую специальность в сфере ИТ в этом году смогут более 50 тыс. человек.
Полностью бесплатно пройти обучение могут:
- инвалиды;
- безработные, стоящие на учете в центре занятости.
Со скидкой в 75%:
- родители с детьми до 3-х лет с зарплатой ниже средней по региону;
- безработные, которые не стоят на учете в центре занятости.
Со скидкой в 50%:
- родители с детьми до 3-х лет с зарплатой выше средней по региону;
- студенты высших учебных заведений, техникумов и колледжей;
- работники бюджетных организаций;
- граждане с зарплатой ниже средней по региону.
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Отличный план. Пойти зарегистрироваться безработным, потратить время на курсы и узнать, что положить новый диплом придётся туда же, куда предыдущие. Можно подумать проблема в получении знаний, а не в том, что если бы у человека был шанс с улицы трудоустроиться, то сами бы компании не оплатили. Обучение ради обучения.