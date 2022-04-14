Медведеву поручили IT-cуверенитет


Президент Владимир Путин создал межведомственную комиссию Совбеза по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры. Ее возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Комиссия будет заниматься следующими вопросами:

  • оценивать уровень технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры от иностранных технологий в области создания отечественной продукции;
  • выявлять и оценивать внутренние и внешние угрозы нацбезопасности в сфере информационных технологий;
  • готовить предложения Совбезу по вопросам формирования госполитики в сфере поддержки отечественной продукции и использования IT-технологий в том числе для нужд обороны страны и обеспечения правопорядка, также речь идет о предотвращении угроз нацбезопасности в области технологического суверенитета;
  • разрабатывать правовое регулирование в области обеспечения технологического суверенитета.

Ну и ещё кое-что по мелочи

Путин назначил Медведева главой новой комиссии Совета безопасности по IT-суверенитету

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