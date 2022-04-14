Заголовки Яндекс.Новостей покинули стартовую страницу "Яндекс.Браузера" в мобильных приложения. Теперь в аппках для iOS и Android отражается лишь ссылка на сервис Яндекс.Новости, но не заголовки популярных сюжетов.

Яндекс.Дзен пока остаётся на стартовой