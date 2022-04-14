Яндекс.Новости покинули стартовую Яндекс.Браузера


Заголовки Яндекс.Новостей покинули стартовую страницу "Яндекс.Браузера" в мобильных приложения. Теперь в аппках для iOS и Android отражается лишь ссылка на сервис Яндекс.Новости, но не заголовки популярных сюжетов.

Яндекс.Дзен пока остаётся на стартовой

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Непонятно, случайно так получилось или нет, но дата выбрана идеально.

    В информационной повестке:

    • Повреждение крейсера "Москва"
    • Обстрел населённого пункта с вертолётов в Белгородской области

    Если кто-то сейчас же потребует от Яндекс.Новостей включить всё назад — всё это пойдёт в народ

    (впрочем, если завтра, внезапно, Яндекс.Новости вернутся в браузеры, то простора для конспирологических теорий будет ещё больше)

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