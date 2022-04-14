Заголовки Яндекс.Новостей покинули стартовую страницу "Яндекс.Браузера" в мобильных приложения. Теперь в аппках для iOS и Android отражается лишь ссылка на сервис Яндекс.Новости, но не заголовки популярных сюжетов.
Яндекс.Дзен пока остаётся на стартовой
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Непонятно, случайно так получилось или нет, но дата выбрана идеально.
В информационной повестке:
Если кто-то сейчас же потребует от Яндекс.Новостей включить всё назад — всё это пойдёт в народ
(впрочем, если завтра, внезапно, Яндекс.Новости вернутся в браузеры, то простора для конспирологических теорий будет ещё больше)