Криптовалюта Ether подскочила более чем на 5% после начала торгов в пятницу. Трейдеры отреагировали на обновление программного обеспечения на этой неделе, которое прошло относительно гладко. 13 апреля, стоимость эфира (ETH) превысила $2 тыс., обновив максимум с августа 2022 года. За день вторая по популярности валюта прибавила 5,1%. Буквально двумя днями ранее, 11 апреля, курс биткойна также взлетел более чем на 5%, в итоге закрепившись к настоящему времени выше уровня $30 тыс., максимума с июня 2022 года. Другие популярные криптовалюты — BNB, Cardano, Dogecoin, Polygon — также показали рост котировок на 2,5–6%.

Эксперты связывают рост в первую очередь со снижением темпов инфляции в США. По итогам марта он составил всего 5% против 6% в феврале, при этом аналитики ожидали показатель на отметке 5,2%. Также отошли на второй план опасения по поводу проблем у крупных криптовалютных бирж, тема с крахом FTX учтена в ценах и стала нейтральной, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. До недавнего времени криптобиржа FTX занимала второе место по величине активов после Binance, однако 11 ноября прошлого года после ряда скандалов подала заявление о банкротстве.