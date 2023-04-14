Один из крупнейших банков в ОАЭ, Emirates NBD, начал изолировать активы российских клиентов на отдельные счета с ограничениями.

Любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг будут попадать на сегрегированный счет. Перевести их на свой счет в ENBD российский клиент (если он не резидент ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии) не сможет. Продать бумаги со счета клиент сможет не с помощью привычного механизма «поставка против платежа» (delivery versus payment, DVP), когда движение ценных бумаг и денег между сторонами сделки происходит единовременно, а на условии «поставка, свободная от платежа» (free-of-payment, FOP). При таком механизме перевод денег проходит только после того, как были переведены бумаги. Продающие стороны не очень любят механизм FOP, поскольку в этом случае на них ложатся дополнительные риски — всегда есть некая вероятность, что сделка в итоге не будет рассчитана, отменится и так далее, а потом по какой-то причине бумага не вернется к продавцу. Исключений для россиян, у которых есть резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.

В письме клиентам банк уточняет, что ограничения введены в соответствии с законодательством ЕС: ENBD сотрудничает с компаниями-депозитариями из Швейцарии.

В декабре 2022 года офис в Абу-Даби закрыл Сбербанк. В конце марта 2023 года центральный банк ОАЭ отозвал лицензию у МТС Банка, который получил разрешение на работу в стране примерно за три месяца до этого.

В январе 2023 года "Коммерсант" писал о массовой миграции российского бизнеса в Дубаи. ОАЭ считались нейтральной по отношению к России страной, стремящейся к сотрудничеству. Россияне вышли на первое место среди нерезидентов по покупке недвижимости в столице, по итогам 2022 года объем торговли РФ с ОАЭ вырос на 36%, до $7,5 млрд.

с февраля по сентябрь 2022 года более 700 российских предприятий создали юрлица в ОАЭ — это примерно в семь раз больше год к году. Основной интерес россиян сфокусирован на торговле и консалтинге, большинство из них — это индивидуальные предприниматели и стартаперы, говорят в базирующейся в Дубае CBD Corporate Services. Гурген Шекоян наблюдает серьезный приток российского бизнеса в 2022 году в сферах IT, маркетинга, криптовалюты, финансовых консультаций, образования, недвижимости и рекрутинга. За последний год в ОАЭ число только риэлторских агентств, созданных выходцами из России, увеличилось на треть, подтверждает брокер по недвижимости дубайского агентства HIVE Network Real Estate Марина Ганова. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская заметила, что российские франчайзи тоже стремятся выйти на рынок ОАЭ. По ее словам, аудитория каталога Franshiza.ru из ОАЭ с февраля 2022 года выросла на 78% за счет русскоязычного населения, которое, уехав туда, ищет бизнес для открытия. Среди тех, кто интересуется новым рынком, есть и крупные российские компании, включая ритейлера Fix Price, МТС-банк, застройщика «Пионер». Дубай притягивает «толерантностью, закрепленной на законодательном уровне», объясняет коммерческий директор ГК «Пионер» Диана Нилиповская.

Комментируя отзыв лицензии у МТС Банка, эксперт "Коммерсанта" рассказывала, что тот оказался слишком хорош для Эмиратов:

«МТС-банк позволил себе для ОАЭ невероятную роскошь — это быстрый комплаенс по открытию счетов. Они выходили на рынок с уведомлением о том, что готовы за определенную комиссию через четыре недели предоставить клиенту банковский счет. Для Объединенных Арабских Эмиратов это что-то немыслимое. Комплаенс в кредитных организациях длится от трех месяцев в тех случаях, когда отсутствует российский след. А если есть российский бенефициар, то комплаенс может длиться до года и даже больше. Известны случаи, когда бизнесы годами пытаются согласовать открытие банковского счета».

Тем временем, венчурные инвесторы Кремниевой Долины ездят с гастролями по странам Залива в поисках партнёрств с местными фондами, обнаружила Financial Times. Газета опросила представителей Andreessen Horowitz, Tiger Global и ещё дюжины инвестфондов, адвайзеров и банкиров, и они рассказали о "новом романе между западным венчуром и ближневосточными деньгами". Ибрагим Аджами, директор по венчурным инвестициям Mubadala Capital, заметил, что в 2017 году арабы сами ездили в Долину и предлагали сотрудничество американцам, а теперь всё стало наоборот. "Гостиница Четыре Сезона в Эр-Рияде" стала новым Пало Альто, сказал один из собеседников FT.

Одним из первопроходцев в Залив стал сооснователь a16z Бен Хоровиц. Он ездил в Саудовскую Аравию ещё в прошлом году, выступал на форуме "Давос в пустыне", обедал с саудийской принцессой-амбассадором и называл СА "страной-стартапом".