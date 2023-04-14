Избавившись от конкуренции с западными компаниями, российские разработчики переполнили рынок отечественным программным обеспечением, рассказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

«У нас появилось огромное количество возможностей, когда вендоры ушли. Все решили занять это пространство: у нас 19 Linux, 12 систем виртуализации, три национальные мобильные операционные системы. Очевидно, что нам придется пройти долгий путь выживаемости и отмирания тех историй, которые не найдут своего клиента. Говоря о вопросе выхода на зарубежные рынки, я вижу очень большой риск в том, что мы размажем наши усилия и инвестиции, а в итоге продукт не будет иметь успеха в силу распыления ресурсов»,— сказал он.

Похожую проблему, в свою очередь, в ходе конференции обозначил директор по цифровизации и информационным технологиям «Т Плюс» Борис Макевнин. «У нас сейчас бум производителя отечественного ПО. Значительную часть своей карьеры я проработал за рубежом и до недавнего момента времени работал с двумя BI-системами. За прошлый год у меня уже десять писем с разного рода предложениями по поводу BI-систем. Здесь нам немного сложно сделать наиболее оптимальный и стратегически правильный выбор. Вопрос также в том, насколько мы размываем наши инвестиции с точки зрения поддержания 50 одинаковых программных продуктов»,— добавил господин Макевнин.