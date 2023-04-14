r_keeper 20 лет позволяла автоматизировать все процессы в ресторанах и барах, пока в 2016 году половину компании не купил "Рамблер". Потом она вошла в совместное предприятие "Рамблера" м "Сбербанка". Потом -- в совместное предприятие Сбербанка и MRG. В 2022 её хотел купить, но не купил "Ростелеком". В 2023 сооснователи купили её у ВК, который искал покупателя на непрофильный актив.

Предприниматели рассчитывают снова вывести USC в прибыль в ближайшие пять лет. Выйти в плюс помогут флагманский продукт для автоматизации ресторанов R-k7 (последняя версия r_keeper), а также облачное решение для малого бизнеса r_keeper Lite. На второй продукт основатели делают отдельную ставку. По словам Гуревича, небольшие несетевые рестораны сейчас доминируют в России. «Облачные технологии позволяют им быстро стартовать и не тратить много времени на обучение и много денег на развертывание системы», — говорит он.

Путь к прибыли может быть непростым. За последние пять-семь лет рынок изменился — появилось много альтернативных облачных решений для кафе, кофеен и других несетевых проектов, говорит основательница сервиса бронирования столиков в ресторанах LeClick Анастасия Люстина. Среди них предпринимательница выделяет Quick Resto и Poster (украинский разработчик, ушел из России после февраля 2022 года).

Но основной конкурент UCS — iiko, считает Люстина. Она отмечает, что r_keeper за последние семь лет сдала позиции. По ее наблюдениям, фокус внимания размылся после того, как актив попал в руки крупных корпораций. За это время iiko стала лидером рынка, утверждает она. Об этом говорит и основатель сервиса для приема чаевых «Нетмонет» Григорий Высоцкий: «Хотя r_keeper исторически занимает лидирующие позиции на рынке ресторанов с обслуживанием за столом, iiko постепенно отъедает его долю, подключая новые открывшиеся заведения».

Гуревич и Малахов с этим не спорят. Они планируют конкурировать за счет освоения смежных и новых рынков — гостиниц, фитнес-клубов, игровых центров, кинотеатров.