Андрей Судник, основатель шопинг-мессенджера «Алоль», по просьбе «Роем!» рассказал о самых важных событиях недели на рынке e-commerce. В сюжете: учредитель Exist увёл на свою новую площадку почти всех покупателей старой; Яндекс.Касса научилась работать в email; владелец «Билайна» решил вкладываться в свой мессенджер; Mail.Ru Group запретил BlaBlaCar рекламироваться в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Экс-акционер Exist.ru забрал на свою новую площадку почти всех покупателей магазина

Красивый exit учредителя Exist похож на сценарий для детектива. Если верить Data Insight, проект за последние 2 года упал на 8 строчек в рейтинге TOP-100, а в 2016 году просел на 8% по количеству заказов. Учитывая, что рынок автозапчастей растёт — это печально. В общем, из истории мы знаем, что междоусобицы до добра не доводят. Уйдут ли с Exist 6 миллионов клиентов? Нельзя, просто так взять и перенести клиентскую базу, решать в любом случае будут сами клиенты исходя из цен, удобства, ассортимента. В апреле посещаемость у IsNext была 40 000 визитов, а у Exist — 16,5 млн. Пока Доморацкий завершает свою многоходовку и IsNext не заработал в полную силу, самое время для Emex и Autodoc cократить cвоё отставание от лидера.

Яндекс.Касса начала принимать из email-рассылок платежи

Средняя конверсия новостных email-рассылок в 2016 — 1%. Реально ли увеличить её на 25% при помощи платежей внутри письма, как это заявляют Яндекс.Кассы, или это, как говорится, marketing bullshit? Таких обещаний не дают даже ребята из «Бизнес молодость». Возможно, если пользователь уже знаком с товаром, оставлял его в корзине или добавлял в избранное, или покупка не требует ознакомления, как например, продление подписки, то функция быстрого платежа будет стимулировать покупки. Но если вам прислали подборку с новыми поступлениями одежды, техники, или письмо с рекомендуемыми товарами, станете ли вы покупать, не переходя на сайт? Вряд ли, даже если это крайне неудобно. Кажется, что от запуска опции больше всех выигрывает партнёр SendPulse. Email-маркетинг — канал с самым высоким ROI в e-commerce, и ради обещанного роста конверсии искушение сменить подрядчика очень велико.

Владелец « Билайна» будет вкладывать в мессенджер Veon по $100 млн в год

На фоне сделок Rakuten с Viber и WhatsApp с Facebook $100 млн долларов в год кажутся небольшой тратой. Но какие перспективы у Veon, чтобы тратить даже «небольшие $100 млн»? Сейчас Veon входит в пятёрку мессенджеров Италии, обладая скромной аудиторией в 1 млн пользователей. Летом 2017 Veon обещают запустить в России, при чём не просто в формате мессенджера для бесплатного общения, а с функционалом для покупок. Понятно, что Veon будет, скорее всего, использовать ресурс «Билайна» для привлечения пользователей, но пробиться в тройку лидеров, где закрепились Whatsapp, Viber и Skype нереально. Всё зависит от того, насколько хорошо Veon реализует функционал для e-commerce — в потребность в мобильном маркетплейсе я лично верю больше, чем в потребность в ещё одном мессенджере.

Глава BlaBlaCar в России рассказал об отказе Mail.Ru Group размещать рекламу сервиса в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

После такого заявления Алексею Лазоренко могут перестать доставлять еду из Delivery Club. Пройти модерацию в MyTarget даже для обычного человека — это не поле перейти, для BlaBlaCar видимо придумали ещё более жесткие правила. Интересно, если похожая ситуация произошла бы не в России: скорее всего акции Mail.ru, как публичной компании просели бы, потому что нехорошо завидовать конкуренту-единорогу такими методами [Roem.ru: в феврале 2017 года Mail.ru Group запустили райдшеринговый сервис BeepCar — аналог BlaBlaCar]. Но в российских реалиях BlaBlaCar вряд ли может на что-то рассчитывать — разве, что на поддержку и соболезнования в комментариях на VC и Roem. Поэтому Facebook и Instagram в помощь, друзья! Да и паблики в VK никто не отменял.