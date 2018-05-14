Первый московский каршеринг Anytime, запущенный в 2012 году, продан более молодому конкуренту «Делимобиль» — с 2015 покупатель успел охватить столицу, а так же Грозный, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Самару Санкт-Петербург, Уфу и Челябинск. Как рассказал сайту «Трушеринг» представитель компании ООО «Микро Капитал Руссия» (входит в группу компаний, управляющих брендом «Делимобиль») Стефано Маджи интеграции приложений и закрытия бренда Anytime не планируется, однако советник президента «Делимобиля» Вячеслав Салев предполагает, что в приложениях будут отображаться, как автомобили «Делимобиля», так и Anytime. Подобную схему применяют независимые друг от друга конкуренты из YouDrive, TimCar, EasyRide, Carenda и Urentcar, чтобы противостоять агрессивному росту Яндекс.Драйва. Новый собственник Anytime намерен сосредоточиться на развитии среднего и премиум-сегмента существующего сервиса.

В марте 2018 гендиректор «Делимобиля» Леонид Сысоев рассказал, что они хотели бы претендовать на долю в 40% от рынка, на тот момент каршеринг спорил за первое-второе место с BelkaCar, которая предлагала водителям 1925 машин. У «Делимобиля» в парке было 1700 машин. В марте Anytime предлагал 667 машин.

В начале весны 2018 года, ради войны с Яндекс.Драйвом, каршеринг YouDrive объединил парк с TimCar, EasyRide, Carenda и Urentcar, совокупный автопарк партнёров составил около 2000 автомобилей. При этом Яндекс.Драйв, запустившийся «последним», предлагал водителям 750 машин, но обещал увеличить парк в несколько раз. Хотя сам каршеринг у «Яндекса» в 2018 году получился на старте сильно похожим на конкурентов, агрессивный запуск и его возможные пути развития показали, что у «Яндекса» выросли скорости запуска и само отношение к новым проектам. На действия «Яндекса» приходится реагировать состоявшимся игрокам, объединяясь или, например, копируя идеи «Яндекса» о развитии за счёт внешних генеральных партнёров, а не внутренних ресурсов самого каршеригна. Так весной YouDrive предложил широкому кругу желающих зарабатывать с капзатрат на войну против Яндекс.Драйва, для этого достаточно иметь парк машин, которые можно сдать под управление YouDrive.