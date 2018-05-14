Минздрав разъяснил Национальной телемедицинской ассоциации (НТМА) ряд положений приказа о порядке оказания помощи с использованием телемедицинских технологий, пишет «Коммерсантъ». Выяснилось, что телемедицинские сервисы должны оказывать услуги только в лицензируемых кабинетах клиник, так как телемедицинские технологии — не отдельный вид работ, а часть медицинской деятельности. Кроме того, такие компании обязаны будут использовать единую систему идентификации и аутентификации. В декабре 2017 года Яндекс.Здоровье уже начало лицензироваться как клиника. Дочка поисковика, DocDoc, Doc+, проекты Mail.ru, «Доктор на работе» и другие также собирались продавать онлайн-консультации врачей.

По словам председателя правления НТМА Ивана Картовицкого, телемедицинские компании будут сотрудничать не с врачами, которые могли бы проводить дистанционные консультации в колл-центре, а с медучреждениями, из-за чего могут значительно увеличиться издержки. Картовицкий отметил, что регулирующие деятельность телемедицинских сервисов нормативные акты постоянно обновляются, поэтому их представителям сложно понять все правила работы.

В феврале министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что к концу года «мы выйдем на круглосуточный режим телемедицинских консультаций». Скворцова добавила, что речь идёт в первую очередь о консультациях между медицинскими специалистами или организациями. Как тогда прокомментировал основатель соцсети врачей «Доктор на работе» Станислав Сажин, «фокус внимания Минздрава — на обеспечении круглосуточных телемедицинских консультаций между… врачами и клиниками. О пациентах речь даже не идет».