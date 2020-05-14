Яндекс.Заправки договорились с «Роснефтью» об оплате на заправках «Роснефти», «Башнефти», ТНК, BP и ПТК


Компания «Яндекс» смогла договориться с «Роснефтью» о включении возможности оплаты бензина на заправках компании через приложение Яндекс.Заправки

С «Яндекс.Заправки» сейчас работает 4150 АЗС, в том числе таких сетей, как «Татнефть», Shell, «Нефтьмагистраль» и ЕКА, а с подключением «Роснефти», под управлением которой находится около 3 тыс. АЗС (под пятью брендами — «Роснефть», «Башнефть», ТНК, BP и Петербургская топливная компания (ПТК), количество таких АЗС увеличится почти вдвое, передал РБК через представителя руководитель «Яндекс.Заправки» Роман Прудников. В итоге приложение покроет более трети из 20 тыс. заправок в России.
Декларируется, что подключение будет производится постепенно. Распространение Я.Заправок сильно подстегнула эпидемия коронавируса, из-за которой потребители стали предпочитать бесконтактную оплату топлива. Экономическую стоимость партнёрства «Роснефть» и Яндекс.Заправки не раскрывают, обычная ставка «Яндекса» составляет до 2% от стоимости заказа, что сопоставимо со стоимостью эквайринга при оплате бензина картой. Для «Роснефти» условия, очевидно, могли быть более привлекательны — во-первых, из-за размера партнёра, во-вторых из-за теоретической возможности «Роснефти» сделать приложение для оплаты бензина на своих АЗС самостоятельно, как это уже сделала «Газпромнефть»

«Роснефть» и «Яндекс» запустят бесконтактную оплату бензина на АЗС

«Роснефть» запускает проект по дистанционной оплате топлива через мобильный сервис «Яндекс.Заправки». «Яндекс» сможет почти удвоить число подключенных заправок, а «Роснефть» — ускорить обслуживание и увеличить трафик на АЗС

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое