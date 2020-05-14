Компания «Яндекс» смогла договориться с «Роснефтью» о включении возможности оплаты бензина на заправках компании через приложение Яндекс.Заправки

С «Яндекс.Заправки» сейчас работает 4150 АЗС , в том числе таких сетей , как « Татнефть», Shell , «Нефтьмагистраль» и ЕКА , а с подключением « Роснефти», под управлением которой находится около 3 тыс. АЗС ( под пятью брендами — «Роснефть», «Башнефть», ТНК , BP и Петербургская топливная компания ( ПТК), количество таких АЗС увеличится почти вдвое , передал РБК через представителя руководитель « Яндекс.Заправки» Роман Прудников. В итоге приложение покроет более трети из 20 тыс. заправок в России.