Компания «Яндекс» смогла договориться с «Роснефтью» о включении возможности оплаты бензина на заправках компании через приложение Яндекс.Заправки
С «Яндекс.Заправки» сейчас работает 4150 АЗС, в том числе таких сетей, как «Татнефть», Shell, «Нефтьмагистраль» и ЕКА, а с подключением «Роснефти», под управлением которой находится около 3 тыс. АЗС (под пятью брендами — «Роснефть», «Башнефть», ТНК, BP и Петербургская топливная компания (ПТК), количество таких АЗС увеличится почти вдвое, передал РБК через представителя руководитель «Яндекс.Заправки» Роман Прудников. В итоге приложение покроет более трети из 20 тыс. заправок в России.
Декларируется, что подключение будет производится постепенно. Распространение Я.Заправок сильно подстегнула эпидемия коронавируса, из-за которой потребители стали предпочитать бесконтактную оплату топлива. Экономическую стоимость партнёрства «Роснефть» и Яндекс.Заправки не раскрывают, обычная ставка «Яндекса» составляет до 2% от стоимости заказа, что сопоставимо со стоимостью эквайринга при оплате бензина картой. Для «Роснефти» условия, очевидно, могли быть более привлекательны — во-первых, из-за размера партнёра, во-вторых из-за теоретической возможности «Роснефти» сделать приложение для оплаты бензина на своих АЗС самостоятельно, как это уже сделала «Газпромнефть»
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