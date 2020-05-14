Источники Roem.ru сообщают, что в Яндексе «закрыли Sloy, приложение уже удалили из сторов. С командой расстаются полюбовно».

Как отдельное «приложение про моду и стиль с технологией дополненной реальности» Яндекс запустил Sloy в октябре 2019 года. Оно позволяло снимать видеоролики длительностью до 90 секунд, добавлять к нему музыку, эффекты, фильтры и маски. Дополненная реальность позволяла распознавать вещи на героях видео, а машинное обучение -- находить другие ролики с похожими вещами

Руководил проектом Даниил Трабун, ныне -- медиадиректор Яндекса. Предполагалось заинтересовать рекламодателей новыми возможностями взаимодействия с аудиторией с помощью дополненной реальности. «В компании рассчитывали, что проект перерастет в большую социальную сеть с видеоконтентом и потеснит в России TikTok».

В феврале 2020 года Яндекс объявил, что «Sloy объединился с Дзеном», где и предлагалось теперь смотреть короткие видео. Приложение под Android, судя по всему, так и не вышло.

Теперь наш проект будет развиваться как часть платформы Яндекс.Дзен и в скором времени перестанет существовать как отдельное приложение.

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Ни в коем случае не прощаемся: впереди — много крутых видеопроектов в рамках Яндекс.Дзена. Мы будем постепенно переводить технологические процессы на платформу Дзена. Технологии и решения, над которыми работала команда, — мобильная камера, видеоредактор, контент и другие — помогут развивать новые форматы видео в Дзене

«Русский тикток» в этом году может запустить и ВКонтакте -- в марте появилась информация, что готовится отдельное приложение «Клипы».