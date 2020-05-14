На карантине пользователи стали активнее использовать интернет по ночам, рассказали «Известиям» представители разных операторов. В соцсетях и мессенджерах активность с полуночи до семи утра выросла вдвое, в онлайн-кинотеатрах и видеосервисах — на 55%, на сайтах интернет-магазинов — на 35%. На 27% вырос трафик сервисов для удалённой работы и бизнес-приложений.

Среди трёх топовых мобильных операторов сильнее всего нарастили ночную активность абоненты «Мегафона».

у МТС ночной интернет-трафик ( с 0:00 до 7:00) в фиксированной сети в апреле по сравнению с мартом вырос на 14%, а в мобильной — на 11%

с 0:00 до 7:00) в фиксированной сети в апреле по сравнению с мартом вырос на 14%, а в мобильной — на 11% У «Билайна» в апреле по сравнению с февралем наблюдался рост ночного трафика в выходные — на 24% и в будни — на 13%

У «Мегафона» в апреле по сравнению с мартом мобильный ночной трафик вырос на 26% в будни и на 29% в выходные , в фиксированных сетях на 20%

Большинство опрошенных «Известиями» считают, что люди ночью отдыхают в соцсетях и видеосервисах, потому что днём заняты работой и семьёй. Отвлечение на домашние дела во время удалённой работы растягивает рабочие часы, которые захватывают и вечер. Аналогичные тенденции наблюдаются, например, в Китае.