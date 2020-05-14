iHerb сообщила, что с 15 мая приостанавливает работу мобильных приложений для российских пользователей из-за постановления Засвияжского районного суда Ульяновска.

Исполнительный директор «Союза производителей БАД» Александр Жестков ещё в 2018 году жаловался в прокуратуру на iHerb. Он обнаружил в магазине 10 продуктов, не соответствующих техническому регламенту Таможенного союза (они содержали компоненты, включенные в список «Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества»). Прокуратура подала два иска в суд: по итогам рассмотрения первого иска суд велел ограничить доступ российских пользователей к этим товарам, по итогам второго -- внести iHerb в реестр запрещённых ресурсов. В январе 2020 суд обязал iHerb удалить мобильные приложения для российских пользователей.

Прокуратура представила в суде результаты экспертизы, проведенной институтом ФГАОУ ВПС «Российский университет дружбы народов». Согласно документу, в составе некоторых БАДов, представленных в интернет-магазине iHerb, были обнаружены консерванты или растения, использование которых запрещено в России при производстве детских продуктов и БАДов.

iHerb продолжали работать с российской аудиторией и пытаться обжаловать решения суда. В марте 2020 года они исключили из продажи около 1 тыс. товаров, включая те, которые могли не соответствовать регламентам Таможенного союза. Сейчас компания готовит кассационную жалобу в Верховный суд.

гендиректор российской «дочки» iHerb «АйХерб Ру» Илья Микин отметил, что блокировка приложения и текущие проблемы с доступом к сайту маркетплейса могут негативно сказаться на доступности в России дефицитных в период пандемии товаров. «Кроме того, в наших ближайших планах был запуск продажи на маркетплейсе iHerb товаров российских производителей.

В 2016 году iHerb уже блокировали в России на 2 месяца. Постоянная война с регуляторами и проблемы с доступом к сайту из-за блокировки приложений уже привели к тому, что за год доля российского трафика на iHerb упала с 25% до 20,55%.

Но iHerb тем не менее входит в тройку самых популярных среди россиян маркетплейсов для покупки БАДов и других товаров в категории "Красота и здоровье".

28 мая ФАС будет рассматривать жалобу того же "Союза производителей БАДов" на iHerb, Google и Яндекс за рекламу перца опьяняющего или травы кава-кава, который внесён в список запрещенных к использованию в бадах растений.

Российское представительство iHerb открыл в ноябре 2014 года. Его возглавил Илья Микин, ранее руководивший рекламным агентством Maxima, а также отвечавший за маркетинг в Ozon и работавший медиадиректором в российском подразделении Unilever. Одной из основных задач российского офиса считается взаимодействие с регуляторами.

В "Союз производителей БАД" входят Herbalife, "Эвалар", Oriflame, Pfizer, Amway и другие -- всего 28 организаций