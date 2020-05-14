iHerb сообщила, что с 15 мая приостанавливает работу мобильных приложений для российских пользователей из-за постановления Засвияжского районного суда Ульяновска.
Исполнительный директор «Союза производителей БАД» Александр Жестков ещё в 2018 году жаловался в прокуратуру на iHerb. Он обнаружил в магазине 10 продуктов, не соответствующих техническому регламенту Таможенного союза (они содержали компоненты, включенные в список «Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества»). Прокуратура подала два иска в суд: по итогам рассмотрения первого иска суд велел ограничить доступ российских пользователей к этим товарам, по итогам второго -- внести iHerb в реестр запрещённых ресурсов. В январе 2020 суд обязал iHerb удалить мобильные приложения для российских пользователей.
Прокуратура представила в суде результаты экспертизы, проведенной институтом ФГАОУ ВПС «Российский университет дружбы народов». Согласно документу, в составе некоторых БАДов, представленных в интернет-магазине iHerb, были обнаружены консерванты или растения, использование которых запрещено в России при производстве детских продуктов и БАДов.
iHerb продолжали работать с российской аудиторией и пытаться обжаловать решения суда. В марте 2020 года они исключили из продажи около 1 тыс. товаров, включая те, которые могли не соответствовать регламентам Таможенного союза. Сейчас компания готовит кассационную жалобу в Верховный суд.
гендиректор российской «дочки» iHerb «АйХерб Ру» Илья Микин отметил, что блокировка приложения и текущие проблемы с доступом к сайту маркетплейса могут негативно сказаться на доступности в России дефицитных в период пандемии товаров. «Кроме того, в наших ближайших планах был запуск продажи на маркетплейсе iHerb товаров российских производителей.
В 2016 году iHerb уже блокировали в России на 2 месяца. Постоянная война с регуляторами и проблемы с доступом к сайту из-за блокировки приложений уже привели к тому, что за год доля российского трафика на iHerb упала с 25% до 20,55%.
Но iHerb тем не менее входит в тройку самых популярных среди россиян маркетплейсов для покупки БАДов и других товаров в категории "Красота и здоровье".
28 мая ФАС будет рассматривать жалобу того же "Союза производителей БАДов" на iHerb, Google и Яндекс за рекламу перца опьяняющего или травы кава-кава, который внесён в список запрещенных к использованию в бадах растений.
Российское представительство iHerb открыл в ноябре 2014 года. Его возглавил Илья Микин, ранее руководивший рекламным агентством Maxima, а также отвечавший за маркетинг в Ozon и работавший медиадиректором в российском подразделении Unilever. Одной из основных задач российского офиса считается взаимодействие с регуляторами.
В "Союз производителей БАД" входят Herbalife, "Эвалар", Oriflame, Pfizer, Amway и другие -- всего 28 организаций
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Россия была всегда страной рабов. Ради наживы в России всегда готовы умертвить несколько тысяч рабов. Неважно, что за счет iHerb в России выживают тысячи человек с неизлечимыми заболеваниями. Витамины и минералы с iHerb в разы дешевле, ну и некоторых в России нет и не будет никогда. Страна кислорылых вертухайских физиономий, культа запретов и тоталитаризма.
По хорошему, нужно весь кроссбордер прикрывать, хочешь продавать в РФ?
Открывай юр. лицо и склад здесь, соблюдай законы как местные это делают.
Для этого надо Усманова расстрелять за измену Родине, он все это безобразие поддерживает ради своего алиэкспресса. До кучи, еще расстрелять его покровителей в подвале где-нибудь на Урале.
Что мешает Демидову точно также бороться с Али? Купить там какую-нибудь сигнализацию, получить, сделать ее экспертизу, найти нарушения законодательства и на основании этого обратиться в ближайший суд с требованием блокировки Али на территории РФ.
Здравый смысл мешает писать против
ветраУсманова.
На али чего только не находили, одни не сертифицированные детские игрушки чего стоят, но против совладельца РФ, в стране с телефонным правом, не попрешь. Я может и дурак, но не самоубийца.
https://new-retail.ru/novosti/retail/eksperty_predupredili_ob_opasnykh_detskikh_igrushkakh_s_aliexpress_6657/
Максимум, что сделают, просто снимут конкретную позицию с продажи, все. Зашибись, экспертизы стоят десятки тысяч рублей, а он просто уберет пару позиций из миллиона.
А что мешает хотя бы зайти в суд и посмотреть, что получится? Денег это практически не стоит. Я не думаю, что Усманов сразу же обрушит на Вас свой страшный гнев.
Главное, если таких как Вы будет много и в разных концах страны, Это уже нельзя будет игнорировать. Глядишь, чего-то и добьетесь. А то так только жалуетесь.
>А что мешает хотя бы зайти в суд и посмотреть, что получится?
Я же писал, просто снимут эту позицию с сайта. Если вы пострадавший, может 10 т.р. морального вреда суд начислит российскому представительству.
В али же не только Усманов вложился, там РФПИ долю имеет, государственный фонд, Карл.
Государство вложилось в развитие контрабанды, в ущерб интересам бюджета и экономики в целом, удивительное рядом.
>Это уже нельзя будет игнорировать.
Я всю жизнь увлекаюсь историей, поверьте мне на слово, над нашим народом можно измываться практически бесконечно. Еще не разу гос. машина не падала по внутренним причинам, только после внешнего воздействия, когда она в силу своей деградации от вседозволенности не могла противостоять внешнему натиску.
>А то так только жалуетесь.
Не только, я занимаюсь пропагандой национальных интересов страны. Оттачиваю свои навыки в донесении мысли, что равные условия для бизнеса важнее дешевой китайщины, что сначала рабочие места, потом рост благосостояния, а не наоборот.
Как показывает все та же история, писатели много более производительнее меняют мир, чем кто либо, вот, учусь писать грамотно.
Если только Вы выиграете суд у Али, то ничего не изменится. А вот если будет, скажем, сто человек (по одному в каждом регионе РФ), которые выиграют такие дела, после чего условный Навальный соберет все результаты вместе и на основании этого сделает выпуск своего расследования (типа, почему Али так можно, а айхербу нет), то эффект может быть.