На сайте сервиса видеоконференций Zoom появилась вакансия главы по взаимодействию с государственными органами в России и странах СНГ. Искомый специалист будет обеспечивать руководству компании понимание политических процессов в подотчётных странах и их влияния на бизнес и на компанию. Он построит «широкую и глубокую» сеть контактов с политиками и лидерами мнений, чтобы создать представление о Zoom как о «конструктивном и вдумчивом игроке» в политическом отношении. Он же займётся взаимодействием с ключевыми министерствами и должностными лицами в целях отстаивания интересов компании. Среди обязанностей специалиста также управление членством Zoom в торговых ассоциациях, партнерства с аналитическими центрами, политическими организациями и негосударственными организациями, работа со СМИ.

Среди требований к кандидату -- большой опыт работы с государственными и политическими организациями (минимум восемь лет опыта разработки и реализации стратегий государственной политики и профессионального взаимодействия в области политики), глубокое понимание политики России и СНГ, особенно в направлениях, имеющих отношение к Zoom, стратегическое понимание вопросов кибербезопасности и приватности в интернете, способность работать с конфиденциальными вопросами, чувство юмора, степень бакалавра, а лучше магистра в области права, государственной политики, бизнеса, экономики, международных отношений.

Zoom в России активно используется государственными и образовательными организациями, столь же активно звучат призывы и совершаются попытки импортозаместить его ввиду потенциальной небезопасности. В 2020 году министр цифрового развития Максут Шадаев объявил, что над этой задачей совместно работают Яндекс и Mail.ru Group, свой «Zoom» для школ они запустят в 2022 году. В декабре министр просвещения рассказывал про аналогичный сервис «Сферум», который тестируется в 15 российских субьектах. «В базе „Сферума“, уточнил министр, лежат те же технологии, что использовались для видеонаблюдения за школьниками во время сдачи ими единого госэкзамена (ЕГЭ). „Эта система защищенная, поэтому никакие хакерские атаки и взломы этой системы невозможны. Все надежно защищено, так же, как и видеонаблюдение на ЕГЭ“, — отметил Сергей Кравцов».

В августе 2020 года гендиректор «Ростеха» рассказывал, что безопасный аналог Zoom разрабатывает концерн «Автоматика».