Стартап The Mashina, позволяющий пользоваться автомобилями по подписке, получил венчурные инвестиции на $800 тысяч и направит их на развитие на российском рынке. ФРИИ выступил основным инвестором сделки с $500 000, венчурный фонд Sistema SmartTeсh, относящийся к АФК «Система» Владимира Евтушенкова, вложил в компанию $300 000, полученные участниками доли не раскрываются. На посевной стадии в проект вложил $300 000 фонд ранних инвестиций Digital Disrupt бывших топ-менеджеров департамента информационных технологий Москвы. Годом основания компании база TechCrunch считает 2008.
The Mashina описывает себя следующим образом:
Авто по подписке напрямую от производителей.
Включено всё: мойки, шиномонтаж, обслуживание, эвакуатор, помощь на дороге. Полная страховка без франшизы и подводных камней. Удобство каршеринга без его недостатков. Не входят в стоимость Парковка и бензин. Но это только пока. В будущем эти заботы мы тоже возьмем на себя.
Подписка оформляется на год, с ежемесячными платежами, «за небольшой фиксированный платеж можно отказаться от подписки досрочно».
Сейчас самая дешёвая доступная машина -- Volkswagen Polo за 34 тысячи рублей в месяц, планировался Renault Logan за 19 тыс, но, по словам представителей компании, возник дефицит у производителя. Самая дорогая -- Mercedes E200 за 100 тыс.
Интерес к этому стартапу инвестиционный менеджер ФРИИ Вадим Казинец обосновал большим потенциалом как команды, так и самого продукта: «Рынок подписки на автомобили в мире уже принес $3,6 млрд выручки в 2019 г. К 2027 г. рынок вырастет до $12 млрд при ежегодном темпе прироста 23%. В России этот рынок только формируется, как и модель потребления сервисов по подписке».
Ксения Шойгу, управляющий партнер фонда Sistema SmartTech, добавляет: «В мире, где будет править шеринговая экономика, основанная на максимально эффективном разделении ресурсов и средств, это направление одно из самых интересных.
По словам руководителя управления по транспорту фонда «Сколково» Кирилла Жанайдарова, с точки зрения инвестиций в стартап это очень своевременное вложение, поскольку сейчас рынок услуг по подписке на автомобили будет расти, из-за того что у людей нет денег на покупку нового автомобиля — они слишком сильно подорожали (на 5−8% за I квартал, по оценке ассоциации дилеров).
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