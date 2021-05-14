Стартап The Mashina, позволяющий пользоваться автомобилями по подписке, получил венчурные инвестиции на $800 тысяч и направит их на развитие на российском рынке. ФРИИ выступил основным инвестором сделки с $500 000, венчурный фонд Sistema SmartTeсh, относящийся к АФК «Система» Владимира Евтушенкова, вложил в компанию $300 000, полученные участниками доли не раскрываются. На посевной стадии в проект вложил $300 000 фонд ранних инвестиций Digital Disrupt бывших топ-менеджеров департамента информационных технологий Москвы. Годом основания компании база TechCrunch считает 2008.

The Mashina описывает себя следующим образом:

Авто по подписке напрямую от производителей.

Включено всё: мойки, шиномонтаж, обслуживание, эвакуатор, помощь на дороге. Полная страховка без франшизы и подводных камней. Удобство каршеринга без его недостатков. Не входят в стоимость Парковка и бензин. Но это только пока. В будущем эти заботы мы тоже возьмем на себя.

Подписка оформляется на год, с ежемесячными платежами, «за небольшой фиксированный платеж можно отказаться от подписки досрочно».

Сейчас самая дешёвая доступная машина -- Volkswagen Polo за 34 тысячи рублей в месяц, планировался Renault Logan за 19 тыс, но, по словам представителей компании, возник дефицит у производителя. Самая дорогая -- Mercedes E200 за 100 тыс.