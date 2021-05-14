Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире «Говорит Москва» призвал не запрещать вообще всё, а стимулировать людей к правильному поведению.

«Необходимо идти не по пути запрета всего. Запрет должен быть только тогда, когда это действительно угрожает формированию нашего мировоззрения. Но в то же время нам необходимо позаботиться о том, чтобы у нас были, например, интернет-дружинники, интернет-дознаватели, интернет-следователи, интернет-прокуроры, интернет-судьи. У нас есть, например, народные дружинники. Мы приходим в парк, во время массовых гуляний, и видим, что рядом с полицейскими два-три народных дружинника». «Хорошее дело должно быть выгодным, иначе оно проиграет плохому. Должны быть стимулы, которые побуждают людей к хорошему поведению. Когда государство всё время закручивает гайки во всех сферах жизни и деятельности, у человека может возрастать другое напряжение: против, против и против. А должно быть наоборот. Те инициативы, которые правильные, власть должна объяснять, рассказывать и получать обратную связь. И вот мы получаем обратную связь: ведь в советское время были стимулы для народных дружинников. Отгулы, например. И в настоящее время в рамках закона об участии граждан в охране общественного порядка мы обсуждаем вопрос, что должны быть отгулы. И не важно, где человек работает».

До этого идеи по созданию кибердружин высказывал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. С февраля кибердружинники Оренбургского казачьего общества ищут в соцсетях комментарии с матом (1 февраля вступил в силу закон о самоцензуре соцсетей).

С начала февраля дружинники начнут просматривать группы, паблики и открытые страницы пользователей «ВКонтакте». Под мониторинг попадут объединения, которые относятся к регионам Оренбургского войскового казачьего общества: Свердловской, Курганской, Челябинской и Оренбургской областям. Киберказаки будут сообщать администратору страницы о нецензурной брани в комментариях и требовать удалять их, а если на требование не ответят — обращаться к администрации социальной сети. Кроме VK «Медиащит» намерен проверять «Одноклассники», потому что там «в основном молодежная аудитория».

Детский омбудсмен Анна Кузнецова по мотивам стрельбы в казанской школе предложила принять в России закон о «премодерации информации» в интернете.