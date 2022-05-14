на рассмотрении служителей Фемиды в российской юрисдикции находилось с десяток крупных исков, шесть из них — к российским компаниям.
На сегодняшний день разбирательства по трем из последних уже завершились. Все в пользу SAP. В частности, 27 апреля 2022 г. немецкая компания добилась взыскания 7,3 млн руб. долгов по договору на оказание облачных услуг с ООО «Управляющая компания “Кан авто”» (Казань). Неделю спустя, 4 мая 2022 г. — взыскания 27,8 млн руб. долгов по договору о предоставлении прав на использование ПО и оказание услуг по его сопровождению третьим лицам с ООО «Ниагара» (Москва).
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