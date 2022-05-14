Google забивает болт на невозможность обновить Google Chrome и WebView на Android. Apple забивает болт на скам-приложения «Сбербанка»


По информации Bleeping Computer, Google ответила стандартной отпиской на жалобы российских пользователей по поводу проблем с обновлением Chrome на Android. В компании рекомендовали почитать страницу техподдержки, в которой указаны общие действия при невозможности обновить браузер.

Google до сих пор не пояснила проблему и не уведомила об ограничениях в работе обновлений для Chrome в РФ. Установленные ранее версии Chrome и Android System WebView у пользователей работают нормально.

и вместе с этим:

В топ-10 самых скачиваемых приложений для платформы iOS попало созданное мошенниками приложение, имитирующее сервис Сбербанка.

Совпадение?

Google ответила отпиской на жалобы российских пользователей по поводу проблем с обновлением Chrome на Android
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