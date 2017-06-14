Минкомсвязь подготовило проект методики проверок, соответствует ли программное обеспечение необходимым требованиям для поставок госорганам, пишут «Известия» со ссылкой на документ, регламентирующий процедуру таких проверок. Одно из необходимых условий для компаний, включенных в реестр отечественного ПО — круглосуточная техническая поддержка на русском языке по телефону и электронной почте.
В проекте методики записано, что за проведение проверок будет отвечать организация, уполномоченная Минкомсвязью. Представители этой организации как минимум раз в квартал будут связываться с поставщиком ПО «путем направления контрольного сообщения и осуществления контрольного звонка по указанным контактным данным для сопровождения пользователей». Если более двух раз техподдержка не будет соответствовать требованиям, сведения о программном обеспечении исключаются из реестра отечественного ПО.
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Всё правильно. Если у тебя нет лишних 5 тыщ, чтобы ночного бухарика-сторожа подключить и обучить его, как грамотно прикинуться голосовым биороботом, то ты не отечественный разраб.
Выглядит так, что хотят, чтобы в патриотическом реестре ПО было не больше поставщиков, а меньше. И чтобы все, кто останутся, были большими организациями с огромными расходами.
Например, если кто-то хочет поставлять что-нибудь для школ простое — на кой чорт ему КРУГЛОСУТОЧНО держать техподдержку на телефоне?
Это ударит сильнее всего по каким-то мелким разрабам, где трудится 15 человек, и им реально накладно включать в ФОТ ещё и колл-центр свой. Интересно, можно ли по данному документу отдавать техподдержку на аутсорс? Или это будет уже считаться другой компанией как бы?
Вы спрашиваете «Зачем ТП 24 онлайн?» А попробуйте поработать с Владивостоком, например. Когда Москва просыпается, у них уже обед.
А зачем всех под одну гребенку-то чесать? Прописать условия в конкурсной документации тоталитарная религия не позволяет?
>Выглядит так, что хотят, чтобы в патриотическом реестре ПО было не больше поставщиков, а меньше. И чтобы все, кто останутся, были большими организациями с огромными расходами.
Не больше или меньше, а достаточно. И уж тем более государству нет никакого резона пропихивать софт «от Васяна», разрабы которого в состоянии только продать, но не поддерживать ПО на территории всей России. Как верно заметили выше, Россия — это не только Москва, но еще и Сибирь, Урал, Дальний Восток, десять часовых поясов от МСК-1 в Калининграде до МСК+9 в Анадыри.
Люди в европейской части решают возникшую после обеда проблему в течение рабочего дня, а в том же Владивостоке людям приходится сушить сухари и гнать на работу в 7 утра, чтобы только застать техподдержку и успеть как-то более-менее продуктивно пообщаться. И это совсем ненормально.
В 7 утра по Владивостоку в Москве полночь. В восемь утра, соответственно, час ночи. Какую техподдержку в Москве можно пытаться застать в это время? Там другая тема — люди сидят до позднего вечера и ждут, когда в Москве расчухаются. И чем сильнее завязка на Москву, тем больше страдают люди (сильнее всего, я слышал, в ФСБ).
Я про другое. Есть ли закон, требующий от оператора сотовой связи, например, иметь круглосуточную техподдержку, да так чтобы специальные госслужащие занимались тем, что звонили по официальным номерам, а при плохой поддержке отзывали бы лицензию? Да, все операторы с первого дня её имеют, но они большие и их мало. Но так как они частные, и отчитываются перед акционерами, они сейчас стараются сокращать свои колцентры и делать так, чтобы люди им не звонили. Потому что это позволит снизить им расходы. А на некоторых тарифах звонки в колцентр были платные.
Если сейчас кто-то из операторов закроет свой колцентр — у него отзовут лицензию? А за два падения колцентра в течение квартала — отзовут? Нет конечно, не отзовут. А разрабов Никифоров грозится выкидывать из реестра за такое. То есть, гипотетически — у ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ может всё отлично работать, но СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧИНОВНИКИ на госзарплате могут сделать два звонка и выкинуть организацию из реестра. А что, кстати, будет при этом? Весь софт должен быть отключен у всех клиентов, а поставщик — должен вернуть деньги? Или «дадут время на устранение»? А если не захотел договариваться?