Минкомсвязь подготовило проект методики проверок, соответствует ли программное обеспечение необходимым требованиям для поставок госорганам, пишут «Известия» со ссылкой на документ, регламентирующий процедуру таких проверок. Одно из необходимых условий для компаний, включенных в реестр отечественного ПО — круглосуточная техническая поддержка на русском языке по телефону и электронной почте.

В проекте методики записано, что за проведение проверок будет отвечать организация, уполномоченная Минкомсвязью. Представители этой организации как минимум раз в квартал будут связываться с поставщиком ПО «путем направления контрольного сообщения и осуществления контрольного звонка по указанным контактным данным для сопровождения пользователей». Если более двух раз техподдержка не будет соответствовать требованиям, сведения о программном обеспечении исключаются из реестра отечественного ПО.