Сервис Яндекс.Транспорт добавит на карту машины каршеринговых компаний, которые можно будет брать в краткосрочную аренду для поездок по городу. Об этом «Роем!» сообщила пресс-служба компании «Яндекс».

В приложение интегрировались каршеринговые компании «Делимобиль», Anytime и BelkaCar — они предлагают москвичам более 2200 автомобилей. В Санкт-Петербурге можно найти автомобили «Делимобиля».

«Транспортная инфраструктура меняется, появляются альтернативные способы передвижения, поэтому мы добавляем новые данные. Сейчас в больших городах рынок каршеринга растёт быстро, и без информации о свободных автомобилях картина была бы неполной», — комментирует менеджер Яндекс.Транспорта Анатолий Кульбацкий.

Свободные машины будут показаны на карте меткой, кликнув на которую можно узнать марку автомобиля, его номер, стоимость аренды. Для бронирования пользователь сервиса должен перейти в приложение каршеринговой службы. Обновление уже доступно в последней версии Яндекс.Транспорта для iOS, скоро оно также появится на Android.

В мае стало известно, что «Яндекс» впервые предложил некоторым владельцам iPhone с установленным соответствующим приложением брать машины из парков «Делимобиля» и Anytime в краткосрочную аренду.