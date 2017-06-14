«Яндекс»: В день у GSM-подписок появляется до 80 000 жертв, а у мошенников — десятки миллионов рублей


Екатерина Гладких, менеджер-аналитик безопасного поиска «Яндекса», рассказала о том, как компания борется с сайтами, занимающимися мошенническими операциями с GSM-рассылками. Речь идет о ресурсах, которые размещают различные привлекательные для пользователя ссылки, например на скачивание видео, которые на самом деле подписывает пользователя мобильного интернета на некоторую платную «услугу» — на самом деле со счета абонента просто списывается определенная сумма в пользу компании-мошенника.

Обычно партнерская реклама уводит пользователя на специальный лендинг, где и происходит эта самая подписка, путем клика на совершенно безобидную кнопку вида «скачать», «смотреть», «войти». Возможно там даже где-то мелким шрифтом прописаны последствия этого действия, но давайте будет честными, никто этот мелкий шрифт не будет читать. Пользователь не ждет никакой опасности от кнопок с таким названием, мы все кликаем по ним ежедневно в интернете множество раз, — говорит Гладких.

По оценке компании, ежедневно до 80 000 пользователей становятся жертвами подобной схемы, это оборот в десятки миллионов рублей в сутки. На сегодняшний день забанено более 400 тысяч сайтов и сотни подобных сайтов обнаруживаются ежедневно, сообщила Гладких.

Как обеспечивается безопасность поиска в Яндексе

Для начала давайте представим себя в детстве, как мы сидим в песочнице и с наслаждением создаем различные замысловатые конструкции, лепим замки, куличики, и после всех наших кропотливых усилий, построив идеальный замок из песка, мы страшно собою… #безопасныйпоискяндекса

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    ilyak организация, способная на многое

    Забаньте сразу МТС, Мегафон и Билайн. И дело с концом.

    Вот уж кто будет после смерти жариться на сковородке.

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