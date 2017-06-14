«Google Мой бизнес» запустил новый инструмент, с помощью которого пользователи сервиса смогут создать бесплатный сайт для своей компании, сообщила в блоге компании комьюнити-менеджер Марисса Нодал. По данным Google, в целом по миру у 60% представителей малого бизнеса нет своего собственного сайта.

Представленный компанией инструмент позволяет за пару шагов создать в браузере простейшую визитку компании, которая доступна с ПК и через мобильные устройства. Также мини-сайт привязан к карточке компании на «Google Картах».

Глава uKit Group Евгений Курт считает, что новый инструмент не будет иметь особого успеха в России.

Сайт в классическом смысле этого слова новый инструентарий создавать не позволяет. Он позволяет сделать микро визитку бизнеса. С какого-то момента любому, ну или почти любому, этого станет мало, и они пойдут дальше развивать свое онлайн представительство на следующий инструменты. Но это уже плюс один шаг от просто метка в картах Google и «Яндекс», что в любом случае плюс для всех. В сервисе нет никаких виджетов, к которым у нас привыкли: лайв-чат, обратный звонок и прочее. У нас культура именно сайтов, где есть что-то больше чем адрес и телефон и название, — сказал он.

Кроме того, сервис Google не позволяет создавать сайты на отдельном домене, что также выглядит как минус для российских предпринимателей, говорит Курт.

С 2014 года Google предлагает хостинг и создание сайтов в рамках своего доменного регистратора. Однако эти услуги предоставляют партнеры компании, в том числе Squarespace, Wix, Weebly и Shopify. В 2011 году свой «Яндекс для бизнеса», как и продукт Google он обращался к малому бизнесу, открыл российский поисковик. Сейчас этот подпроект закрыт. До 2013 года «Яндекс» параллельно поддерживал конструктор сайтов, но затем поисковик передал его в компанию uCoz.