«Зашла тут давеча на сайт CarPrice прикинуть по цене стоимость автомобиля. В форме на сайте предложили ввести электронный адрес. Через день перезвонили на мобильный телефон. Спросила, где они взяли мой номер. Ответ был гениален», — написала в «Фейсбуке» клиентка сервиса и приложила скриншот ответа.

В комментариях пользователи обратили внимание, что вероятность такого совпадения крайне мала:

Вероятность того, что при случайном выборе цифр получится телефонный номер Российской Федерации приблизительно равен вероятности того, что вам случайно выпадет банкнота банка США с конкретным определённым номером. Вероятность события при котором на следующий день после оставления электронного ящика у вас на сайте ваша мифическая система пальцем в небо выбирает номер того же человека, что оставлял электронный ящик — где-то в районе вероятности самовозникновения жизни на любой выбранной планете во вселенной. Иными словами — это такая чушь собачья, что лечить так можно только барышень не осиливших курсы кройки и шитья вместо неполной средней школы.

А также обсудили дальнейшее возможное развитие событий.

А «Роем!» напоминает, что ФЗ «О рекламе» запрещает обзвон клиентов без их согласия так же, как и автоматический набор номеров без участия человека.