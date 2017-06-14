«Зашла тут давеча на сайт CarPrice прикинуть по цене стоимость автомобиля. В форме на сайте предложили ввести электронный адрес. Через день перезвонили на мобильный телефон. Спросила, где они взяли мой номер. Ответ был гениален», — написала в «Фейсбуке» клиентка сервиса и приложила скриншот ответа.
В комментариях пользователи обратили внимание, что вероятность такого совпадения крайне мала:
Вероятность того, что при случайном выборе цифр получится телефонный номер Российской Федерации приблизительно равен вероятности того, что вам случайно выпадет банкнота банка США с конкретным определённым номером. Вероятность события при котором на следующий день после оставления электронного ящика у вас на сайте ваша мифическая система пальцем в небо выбирает номер того же человека, что оставлял электронный ящик — где-то в районе вероятности самовозникновения жизни на любой выбранной планете во вселенной. Иными словами — это такая чушь собачья, что лечить так можно только барышень не осиливших курсы кройки и шитья вместо неполной средней школы.
А также обсудили дальнейшее возможное развитие событий.
А «Роем!» напоминает, что ФЗ «О рекламе» запрещает обзвон клиентов без их согласия так же, как и автоматический набор номеров без участия человека.
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Пойду схожу прикину стоимость своей тачки. Да, приглашали как-то в Московский кредитный банк карту Халва оформить, взяли номер, естественно. На следующий день три смс от разных сервисов микрокредитов пришло. Ну то, что банк сливает партнерам или через дочек своих услуги предлагает, это неудивительно, но чтобы почтовый сервис торговал такой базой клиентской — это чересчур.
Не надо грязи, Халва — это не МКБ, это Совком.
А, пардон. Вспоминал название, но ошибся. Но могу поспорить, что после похода в мкб придут такие же смс.
Если обзванивать в сутки 10 000 номеров, то вероятность совпадения сильно возрастает.
Они могли сделать хитрый парсер для auto.ru, avito или собрали телефоны на других сайтах о покупке и продаже авто? Или может быть искали потенциальных продавцов и покупателей машин распарсив какой сайт о работе поставив ценз по желаемой зарплате? Или может они какую базу телефонных номеров прикупили? К сожалению, таких подробностей нам не раскроют.