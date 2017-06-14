Петиция об отмене блокировки «ВКонтакте» на сайте президента Украины набрала больше 25 тысяч голосов. По украинским законом это необходимый минимум, чтобы петиция была рассмотрена.

«ВКонтакте» — огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т. д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов. Решение о блокировке соцсети несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте — это обязанность СБУ или киберподраздилений (на которые выделялись средства из бюджета страны, из карманов налогоплательщиков), почему неспособность этих органов противостоять пропаганде в сети должно сказываться на обычных людях?, — пишут авторы петиции.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировке сайтов «Яндекса» и Mail.ru Group, в том числе — социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Всего под санкции попало 468 организаций.