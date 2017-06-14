Украинцы обязали Порошенко рассмотреть петицию за отмену блокировки «ВКонтакте»


Петиция об отмене блокировки «ВКонтакте» на сайте президента Украины набрала больше 25 тысяч голосов. По украинским законом это необходимый минимум, чтобы петиция была рассмотрена.

«ВКонтакте» — огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т. д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов. Решение о блокировке соцсети несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте — это обязанность СБУ или киберподраздилений (на которые выделялись средства из бюджета страны, из карманов налогоплательщиков), почему неспособность этих органов противостоять пропаганде в сети должно сказываться на обычных людях?, — пишут авторы петиции.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировке сайтов «Яндекса» и Mail.ru Group, в том числе — социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Всего под санкции попало 468 организаций.

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