Qrator Labs объявил о работе над монитором нового типа недоступности сайтов в Рунете. Сейчас почти кто угодно может провоцировать провайдеров на добавку IP-адресов разрешённых сайтов в провайдерские списки адресов на блокировку, а возможности самозащиты провайдеров ограниченны угрозой штрафа. Добавленный сервис перестанет открываться напрямую из Рунета, по крайней мере у части провайдеров. От подобной недоступности в июне 2017 пострадали ivi, Telegram, возможно «Сбербанк», был затруднён доступ к «Яндексу», «ВКонтакте», «Вики», «Одноклассникам», РБК и другим сайтам. Возможность блокировки кого угодно в Рунете кому угодно, дала архитектура системы блокировок в РФ (метод работает 5 лет, с 2012 года), плюс система контроля исполнения блокировок «Ревизор», производства «МФИ Софт».

В прошлом году Роскомнадзор считал использование «Ревизора» обязательным, в 2017 игнорирование «Ревизора» приводит к административному иску. В первой половине 2017 года блокировка разрешённых сервисов набрала популярность, а РКН уточнил свою позицию и выделил из миллионов возможных адресов немного таких, что точно не нужно блокировать. Открыто ведомство не запретило использование «Ревизора» — в теории сохраняется потенциальная угроза обнаружить свой сайт недоступным из Рунета. О этой неприятности и сообщит новый монитор Qrator Labs.

До разрешения проблемы с РКН/"Ревизором" Qrator Labs порекомендовал получать сведения о ходе исправления «уязвимости» в архитектуре блокировок у главы Роскомнадзора Жарова или пресс-секретаря Ампелонского и напомнил их телефоны и почтовые адреса.