Первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко и гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев подписали соглашение о создании совместного предприятия «Цифровое Образование», доли в котором партнёры разделили поровну, сообщил «Коммерсант». СП займётся, в частности, разработкой электронных школьных дневников и сервисов для общения: учеников, родителей, учителей. Сейчас СП не намерено заниматься, например, профессиональным образованием, подобные программы с уклоном в IT у Mail.ru уже известны, так же пока не будет сервисов для дошкольных заведений, но и первая и вторая разновидности могут появиться в будущем.

Близкими разработками уже заняты в Яндекс.Учебнике, Сбербанке, издательстве «Просвещение» и в менее известных компаниях. В активе профильных проектов — наработанная экспертиза и сложенные команды. У гигантов же намного больше ресурсов, чем у действующих участников образовательного рынка.

Как считает управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский СП Ростелекома и Mаil.ru потребует инвестиций в размере 100 млн рублей в ближайшие два года. В перспективе проект может стать прибыльным, однако коммерческий успех завязан на покупателя, того, кто оплатит цифровизацию школ — государство, например в рамках нацпроекта, или родители.