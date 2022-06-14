ВТБ купил 100 000 лицензий офисного ПО «Мойофис». на 1,2 млрд рублей. Лицензии приобретались в качестве замены ПО Microsoft, говорит коммерческий директор «Мойофиса» Елена Непочатова. По ее словам, переговоры по сделке шли с начала 2021 г. В пакет, который приобрел ВТБ, входят программы для работы с документами, таблицами, презентациями и др., возможна работа как в облаке, так и с конкретных устройств. «Это самая крупная закупка российского ПО на данный момент. Ранее лидером была закупка трехлетних лицензий Postgres Professional в РЖД на сумму 1,08 млрд руб.», – уверяет Непочатова.

Помимо РЖД до последнего времени среди наиболее крупных сделок была, например, закупка «Росатомом» в конце 2020 г. операционных систем Astra Linux с техподдержкой на общую сумму 820 млн руб. Такие крупные сделки обычно заключают госкомпании с большим числом сотрудников и отделений в различных регионах. Согласно указу президента от 31 марта 2022 г., закупка иностранного ПО объектами критической информационной инфраструктуры (к ним относятся и банки) с 2025 г. невозможна без согласования с регулятором. К 2025 г. зарубежные решения и аппаратно-программные комплексы по планам должны быть выведены из эксплуатации и заменены на российские.