Работу автопилота Tesla исследует американский регулятор, причиной стали практики работы автопилота в аварийных ситуациях:

По информации Verge, американский регулятор в сфере безопасности автомобильного транспорта занялся инженерным анализом работы автопилота Tesla. Эксперты Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) выяснили, что в большинстве зафиксированных случаев система автопилота Tesla отключается за несколько секунд до аварии. Разработчики сделали так, чтобы привлечь компанию в суде по пункту обвинения в причинении умышленного ущерба из-за работы автопилота было нельзя.

Эксперты NHTSA уже несколько лет ведут расследование инцидентов, связанных с электромобилями Tesla в режиме автопилота. Часть из них закончились трагично как для водителей разных моделей Tesla, так и для пострадавших в этих авариях третьих лиц.

Tesla считает, что работа системы помощи водителю Full Self-Driving (FSD) является полностью безопасной при выполнении всех рекомендаций компании — руки на руле и внимательно смотреть на дорожную обстановку.