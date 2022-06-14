Еврокомиссия планирует выпустить обновленную версию кодекса по борьбе с дезинформацией, куда будет включено требование по борьбе так называемыми дипфейками – созданными с помощью нейросетей видео, где реалистично имитируется лицо и мимика известных персонажей, в том числе политиков. Крупным интернет-компаниям надлежит «внедрить прозрачную политику борьбы с дипфейками». Предполагается, что регулирование в том числе коснётся Alphabet, Facebook и Twitter.

Также соблюдение новых правил относительно борьбы с дипфейками будет включено в число требований Digital Services Act – нового закона для крупных платформенных компаний, который вступит в силу с 2024 года. Нарушение этого закона будет грозить штрафом до 6% от глобального оборота. Проблема в том, что никаких широко известных способов отличить дипфейки от обычных видео с известными людьми пока не существует, а тем более какой-то устоявшейся практики по борьбе с ними. В теории интернет-компании могут попытаться научить свои алгоритмы искать видео, похожие на дипфейки, но сколько настоящих видео окажутся заблокированы в результате предсказать сложно.