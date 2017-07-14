За один торговый день, пришедшийся на 13 июля, капитализация «Яндекса» выросла с $8,845 млрд. до 10,2 млрд. — «Яндекс» подорожал на $1,355 млрд. Днём Яндекс.Такси объявили, что они получили контроль над бизнесом Uber в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. 59,3% в объединённой компании будут принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам самой компании, под управлением директора Яндекс.Такси Тиграна Худавердяна. После объявления о сделке стоимость акций «Яндекса» выросла в Москве на MOEX, затем на Nasdaq, по итогам дня примерно на 16%.

Основатель и глава «Яндекса» Аркадий Волож сказал:

Я думаю, нам удалось найти формулу, как выращивать «единорогов» [бизнесы дороже миллиарда] в большой компании. Три главных компонента — талантливая и смелая команда, экономическая свобода и большой стек технологий «Яндекса». Два года назад мы выделили «Яндекс.Такси» в отдельную компанию и дали максимум свободы. Эксперимент с «Яндекс.Такси» превзошел многие наши ожидания, и уверен, что это точно не последний пример.

Аркадий Волож владеет 10.66% «Яндекса», таким образом 13 июля его состояние выросло на $144 млн.

Если допустить, что:

13 июля инвесторы оценили только присоединение регионального бизнеса Uber к Яндекс.Такси , а другие факторы не действовали;

а другие факторы не действовали; и 59,3% в объединённой компании оцениваются в $1,355 млрд

— новая компания, состоящая из «Яндекс.Такси + региональный бизнес Uber», стоит $2,285 млрд (стороны договаривались о слиянии исходя из более высокой цены объединённой компании — $3,725 млрд, но эту внебиржевую цифру можно рассматривать, как переговорную условность).