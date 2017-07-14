Кэшбэк-сервисы в России и СНГ привлекают по 400 000 человек каждый месяц. В июне 2017 года этими сервисами воспользовалось 5 млн пользователей, потенциальную аудиторию в компании оценили в 20−25 млн. Об этом «Роем!» рассказали представители рекламной сети ePN, которые проанализировали статистические данные за 2016−2017 годы и провели исследование на тему роста популярности кэшбэк-сервисов в России.

Самыми популярными сайтами назвали Letyshops.ru, ePN.bz и Alibonus.com. Их суммарная аудитория составила 2,9 млн человек. А самыми популярными товарами для кэшбэка стали предметы из сегментов «красота и здоровье» (20,9% транзакций от общего объема), «для дома и сада» (14,3% транзакций) и «телефоны и коммуникации» (13,3%). Также популярны товары для спорта и развлечений, бытовая электроника, предметы для обустройства дома, для авто, детей, компьютеры и сетовое оборудование и электронные компоненты.

В сегменте «телефоны и коммуникации» возвращается от 28,2% от стоимости товара — это наиболее высокий процент кэшбэка. Также согласно исследованию, при покупке бытовой электроники пользователи получают примерно 14,8%, а при покупке сетевого оборудования — 9,1%.

Руководитель проекта ePN Илья Петров сообщил «Коммерсанту», что, по их данным и информации из доступных источников, крупнейшие кэшбэк-сервисы зарабатывают около $3−4 млн в год. Также он добавил, что ритейлеры платят сервисам процент от продажи — до 30%. Пользователь получает 70−80% из этой суммы, сервису достается оставшийся процент.