Сразу два торговых дома — ЦУМ в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге — начали принимать к оплате Alipay, сообщил банк «Русский стандарт». Он обеспечивает оплату товаров с помощью китайской платежной системы. На китайских туристов приходится 9% от общего оборота ЦУМа и 22% - ДЛТ, сказал операционный директор ЦУМа Александр Павлов. Директор по развитию бизнеса Alipay в России и СНГ Богдан Задорожный также уточнил, что Alipay готова сотрудничать и с другими российскими банками. Весной этого года, а намерении обеспечить прием платежей через Alipay в розничных териминалах в России говорили представители «Модульбанка».